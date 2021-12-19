Провал года? Джейк Пол отправил экс-чемпиона UFC в глухой нокаут

Но далеко не факт, что это поражение Тайрона Вудли будет выглядеть позорным и через несколько лет, — блогер доказал, что его можно считать перспективным боксером.

Джейк Пол, США, 24 года. Рост 185 см, вес на взвешивании 86,82 кг. Статистика в профбоксе: 5 побед, 0 поражений.

Тайрон Вудли, США, 39 лет. Рост 171 см, вес на взвешивании 86 кг. Статистика в профбоксе: 0 побед, 2 поражения. Статистика в ММА: 19 побед, 7 поражений, 1 ничья.

Первый бой между Полом и Вудли прошел 29 августа, получился довольно унылым, продлился все отведенные восемь раундов и закончился победой Джейка раздельным решением судей.

До этого блогер выиграл три боя в профессиональном боксе: в январе 2020-го у ютубера AnEsonGib (ТКО, 1-й раунд, 2:18), в ноябре 2020-го у бывшего баскетболиста Нейта Робинсона (КО, 2-й раунд, 2:14), в апреле 2021-го у Бена Аскрена (1-й раунд, 1:59).

Причем Аскрен — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе и хороший друг Вудли. Аскрен входил в сборную США по вольной борьбе (выступал на Олимпиаде в Пекине), а в ММА не проигрывал с 2009 по 2019 год. Да, он никогда не славился навыками в стойке (Андрей Корешков как-то назвал его удары комариными), и все же Пол вырубил очень видного бойца ММА — пусть уже и завершившего карьеру.

Вудли же — бывший чемпион UFC в среднем весе. Причем он был доминирующим чемпионом и совсем не профаном в ударке. Он четыре раза защитил титул, а в 2016-м уронил оверхендом знаменитого рубаку Робби Лоулера, а затем добил. В марте 2019-го Вудли потерял пояс, проиграв без шансов Камару Усману, а затем потерпел еще три поражения подряд — и покинул UFC.

Вудли в августовском бою с Полом не показал ровным счетом ничего. Естественно, Тайрон захотел реванша — чтобы смыть позор. 39-летний экс-чемпион UFC, человек из гетто, сторонник BLM проиграл смазливому 24-летнему блогеру, которого смотрят в основном дети (а несколько лет назад Джейк снимался в сериале канала Disney).

Пол заявил, что для получения реванша Вудли должен сделать себе татуировку «Я люблю Джейка Пола». И боец ММА ее сделал — на среднем пальце.

Тем не менее Пол выбрал себе в соперники свободного брата Тайсона Фьюри — 22-летнего профессионального боксера Томми Фьюри (7-0). Однако Фьюри заболел, и на замену британцу согласился выйти Вудли. До боя оставалось две недели.

Реванш получался таким же скучным, как и первый бой. Вудли так же плохо двигался, так же выбрасывал одиночные удары, так же лениво клинчевал. Ничего интересного. Пол же прощупывал соперника ударами по корпусу, наносил двойки — но ничего особенного в его действиях, конечно, не было. В третьем раунде Вудли, подставив локоть, открыл сечку на лбу у Пола. Почуяв кровь, некогда король полусреднего веса UFC пошел вперед, но эта активность продлилась недолго — до перерыва.

Казалось, что, как и в августе, поединок пройдет всю восьмираундовую дистанцию. Однако в шестом раунде случилось неожиданное. Пол показал, что хочет пробить хук по корпусу, а пробил хук в голову. Вудли оказался к этому не готов, пропустил панч и рухнул на настил лицом вперед. Глухой нокаут. Так за год блогер, начавший заниматься боксом три года назад, разнес двоих бывших чемпионов — Bellator и UFC.

После боя Пол обратился к президенту UFC Дане Уайту: «Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и поставил в неловкое положение твою компанию, — сказал блогер. — Пожалуйста, дай мне Камару Усмана, пожалуйста, дай мне [Нейта] Диаса, пожалуйста, дай мне [Хорхе] Масвидаля. Их я тоже опозорю. Обещаю тебе, Дана».

Вудли нашел в себе силы прийти на пресс-конференцию. «Я еще не закончил, — сказал он. — Пожалуйста, не смотрите на меня печальными глазами. В какой-то момент вам придется немного уважать имя Джейка».

На вопрос, был ли это самый сильный удар, который он пропускал в своей бойцовской карьере, Тайрон ответил: «Нейт Марквардт поразил меня чертовски сильным ударом (речь идет о бое в Strikeforce в июле 2012 года. — Прим. «СЭ»). Вероятно, это был самый тяжелый удар, который я пропускал когда-либо».

А вот что Вудли написал в Instagram: «Пойманный на том, что поскользнулся. Достаточно одного удара. Одной ошибки. Идеально рассчитанный по времени [удар]. Если бы он опустил руку, я бы праздновал победу. Никакой ненависти. Любовь. Я был готов. Я был в форме, и я благословлен довериться Богу и верить. Мое сердце разбито, но я не сломлен».

Следующим соперником Пола, по всей видимости, будет все же Томми Фьюри. И это более серьезный оппонент, чем Аскрен и Вудли. Сейчас Пола уже на полном серьезе можно считать перспективным боксером. Ему всего-то 24 года. Оппозиция? А у кого из перспективных боксеров она была реально крепкой в начале профессиональной карьеры? Просто пример: на днях второй бой в профи провел тяжеловес Максим Бабанин, в любителях выигрывавший у Тайсона Фьюри и Джо Джойса. Так вот, у его соперника из Камеруна был рекорд 0-11 в ММА и 0-1 в профбоксе. Мягко говоря, не Тайрон Вудли. Сейчас поражение Вудли выглядит как позор, но все это из-за блогерского бэкграунда Пола. Посмотрим, как этот бой будет смотреться через несколько лет.

А вообще, после такого нокаута боксерский бой Пола и Конора Макгрегора видится вполне реальным. И ирландец в этой паре уже не выглядит однозначным фаворитом. Как бы Дана Уайт не относился к Полу (а он к нему относится, очевидно, плохо), этот бой заслуживает того, чтобы в него вложиться, — денег он принесет гору всем участникам процесса.