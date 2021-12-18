«Король Артур». Очередная победа под гимн СССР в Канаде

Артур Бетербиев защитил свои пояса WBC и IBF в полутяжелом весе, отъев кусок печени у Маркуса Брауна.

Каждого нового соперника Артура Бетербиева легко недооценивать, легко списать заранее, еще до поединка. Во-первых, потому что Артур — это 16 побед, все нокаутами, и нет ни одной причины разглядывать послужной список и предыдущие достижения тех, кто пополнит статистику. Во-вторых, у всех достаточно высокие ожидания от чемпионов — люди давно ждут новых объединительных боев, и через призму этого рядовые защиты титула привлекают куда меньше внимания, чем потенциальное выяснение отношений между Биволом, Бетербиевым и Джо Смитом. И даже это не так уж важно, когда где-то рядом — то в весе полегче, то тяжелее, охотится на других зверей Сауль Альварес, с которым и весь интерес публики, и все большие деньги проходят мимо чемпионов в полутяжелом весе. И вместо большого шоу с участием чемпиона мира по двум версиям компания Top Rank отдала бой Бетербиев — Браун канадским партнерам. По сути домашний бой для Артура, и он сам, и его семья большую часть времени живут в Монреале.

И тем страннее было слышать заигравший перед началом боя вместо положенного российского — гимн СССР. У организаторов боя, наверное, были свои причины. Холодная война, Иван Драго против Аполло Крида — наверное, такие ассоциации они хотели вызвать у зрителя?

Ну, если это на кого-то и повлияло эмоционально, то скорее не на Артура, а на его соперника. Он был заряжен и собран.

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Artur Beterbiev produced a typically spiteful performance as he dismantled Marcus Browne over nine rounds??



?@trboxing pic.twitter.com/i0Q2u3GFeN — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 18, 2021

Браун решил сначала двигаться и быть контрпанчером. Тянул соперника на себя, атаковал хуком с передней руки, из правосторонней стойки, а затем пытался или переводить атаку на голову, или связывал руки Артура в клинче. К концу третьего раунда Бетербиев стал чаще запирать претендента у канатов, и если Маркус Браун не успевал отогнать от себя Артура ударами и сменить позицию, тот начинал вбивать свои удары как гвозди. Установка Брауна была, очевидно, давать Бетербиеву начать атаку — открываться и перехватывать, причем с акцентом бить и в корпус, и в голову. Жесткие стыки привели к тому, что, пытаясь одновременно и вырваться, и ударить, Браун двинул чемпиона головой. Как делал и раньше в своих боях. У Артура открылось рассечение на лбу, у самого Брауна — рядом с глазом. С этого момента в действиях обоих началось еще большее ожесточение, которое не сбивали ни просьбы рефери боксировать почище, ни визиты в нейтральный угол на осмотр к доктору.

La coupure d'Artur Beterbiev(17-0, 17 ko's) a fait monter sa col?re et l'a encourag? ? redoubler d'ardeur pour d?truire Marcus Browne. Ne jamais laisser un combat dans les mains des juges comme le disait si bien Marvellous Marvin Hagler. #BeterbievBrowne #boxe #boxing #beterbiev pic.twitter.com/AVFEaIneVo — Jeff Jeffrey (@jeffreyboxe) December 18, 2021

Поединок стал жестче и более силовым, а это уже стихия Бетербиева. Да, временами кровь заливала его лицо, а у оппонента проходили одиночные удары. Но силовое давление сыграло свою роль — Брауна больше интересовал вопрос выживания, чем два титула Артура. К девятому раунду, когда Бетербиев пробил в корпус и соперник сел у канатов, бой стал уже односторонним. Вставший у канатов в глухом блоке Браун — это слишком просто. Серия по блоку, два удара по корпусу справа, чуть повернуть Маркуса, затем слева в область печени. Вставать — уже не обязательно. Из претендента на титулы Маркус Браун стал за полчаса претендентом на попадание в больницу.

17-я победа нокаутом. Следующего соперника Бетербиева никто не будет воспринимать серьезно уже в момент подписания контракта на бой. Но, как и Адам Дайнес или Маркус Браун, он отлично подготовится и будет даже попадать в чемпиона. Возможно, даже будет кровь... рассечение, как сегодня, которое Бетербиева только разозлило.

В любителях его стиль казался недостаточно убедительным, хотя умел он примерно все то же самое. Но сложилось и оформилось все в боевую модель уже гораздо позже. Трех раундов не всегда достаточно, чтобы разглядеть хищника. Ринга не всегда достаточно, чтобы от него убежать.