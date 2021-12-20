«Если бы моим соперником был не Руслан, победу отдали бы мне». Бой Проводников vs Багаутинов закончился спорно

Бывший чемпион мира по боксу победил бывшего претендента на титул UFC, но к решению судей есть вопросы.

Али Багаутинов, 36 лет. Статистика в ММА: 22 победы, 7 поражений. Статистика в проф. боксе: 2 победы, 1 поражение. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе (2014).

Руслан Проводников, 37 лет. Статистика в проф. боксе: 26 побед (18 КО/ТКО), 5 поражений. Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (2013 — 2014).

Али Багаутинов говорил о желании провести бой с Русланом Проводниковым еще несколько лет назад. Потом тема утихла, а в январе этого года у Багаутинова после его победы над Олегом Ликовахой на турнире Brave FC в Красной Поляне корреспондент Sport24 Иван Ковалев неожиданно спросил его про бокс.

— Боксерский бой с Владимиром Мышевым в итоге будет? Ждать нам его? Или не получается договориться?

— Не знаю. Сперва, вроде как, договорились, а потом они поменялись (тогда еще не было известно, что Мышев испытывает проблемы со здоровьем. — Прим. «СЭ»). На «нет» тема сходит и неинтересна становится. Не знаю, что будет дальше. Есть тот же Руслан Проводников, пожалуйста. Давайте организуем.

— То есть та тема еще жива? — уточнил корреспондент «СЭ».

— Конечно, жива (улыбается). Если он захочет — я готов. Мы возрастные спортсмены, можем олдскул показать.

— Можем сделать заголовок «Али Багаутинов бросил вызов Руслану Проводникову»?

— Уверенно. Давайте.

Такой заголовок был сделан, Проводников принял вызов, а уже летом было объявлено о том, что боксерский бой между Али и Русланом пройдет в декабре на турнире промоушена Open FC.

36-летний Багаутинов в 2021 году очень активен. После победы единогласным решением судей над Личковахой он заявился в Гран-при Brave в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). В 1/4 финала он победил, опять же, единогласным решением, Дастина Ортиса, а в полуфинале выиграл техническим нокаутом у Шона Сантеллы. Финал — против Велимурада Алхасова — состоится в 2022 года (дата еще не определена). Бой с Сантеллой прошел 6 ноября, то есть на полноценную подготовку к поединку с Проводниковым у Багаутинова было меньше полутора месяцев. В тренировках ему помогал олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев.

Проводников же, один из самых зрелищных боксеров в истории России вообще, не выходил в ринг с июня 2016 года, когда проиграл единогласным решением судей Джону Молине. Сейчас Руслану 37. Он депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, каждое утро бегает кроссы, пропагандирует здоровый образ жизни.

Бой был рассчитан на пять раундов по три минуты. Багаутинов на взвешивании показал 63 кг, Проводников — 64,5 кг. Бились в рейдже — гибриде клетки для ММА и ринга, поскольку до этого в карде были бои по правилам ММА. Деньги, вырученные от продажи билетов на турнир, пойдут в помощь больным детям. «Бой благотворительный, но не фейковый!» — недавно сказал «РБК Спорт» Проводников. Руслан от гонорара полностью отказался — в пользу благотворительности (вероятно, Багаутинов тоже — но насчет него точных данных нет, журналисты об этом не спрашивали).

«Пусть лезет, пусть сам лезет, Али», — кричали Багаутинову из угла. Эта фраза хорошо описывает первый раунд: Проводников шел вперед (иногда угрожающе высовывая язык), поддавливал, но почему-то редко выбрасывал удары, а ответные панчи принимал в голову. То ли настолько был уверен в победе, то ли ему было просто все равно на результат. Багаутинов встречал оппонента быстрыми сериями, резал углы и забрал первые три минуты.

Во втором раунде Проводников стал бить чаще, но в удары будто не вкладывался. Появилось ощущение, будто у Руслана с годами пропали и скорость, и взрыв. За 6 минут боя его лицо от пропущенных ударов сильно покраснело. Третий раунд был очень похож на второй — по-прежнему не чувствовалось, будто в руках Проводникова есть динамит — тот, которым он отправлял на пол соперников, например, в 2013 году. Никакого доминирования не было и близко.

«Руслан, надо прибавлять!» — крикнули откуда-то (возможно, из угла) в начале четвертого раунда. Проводников прибавил в числе ударов — но не в их силе. Да и пропускать стал больше. Багаутинов, можно сказать, поверил в себя — начал финтить, пробивать еще более многоударные серии. Учитывая, кто был его соперник, Али смотрелся очень достойно. В интервью Багаутинов не раз давал понять, что конец его карьеры близок, но дышит он сейчас, кажется, не хуже, чем когда бился в UFC.

Самый яркий момент пятого раунда — когда Багаутинов поднял Проводникова над собой и бросил на настил. А так и этот раунд прошел в высоком темпе. Причем Руслан еще добавил в агрессии — но все же не перебил соперника. Судьи отдали победу сибиряку — раздельным решением. Решение спорное — не было раунда, в котором Проводников смотрелся действительно лучше. Да и ссадин на его лице осталось куда больше. Один из судей поставил 49-46 — то есть отдал Руслану четыре раунда. Странно.

Проводников не показал классного бокса. Но все-таки заслуживает похвалу не только за благотворительность, но и за то, что согласился выйти после пятилетнего простоя, несмотря на возможный репутационный ущерб. Ну, а боец ММА, самбист Багаутинов бил как боксер, двигался как боксер и даже перебил боксера (во всяком случае, если брать в расчет только число выброшенных ударов).

После боя Проводников объявил о завершении боксерской карьеры. Багаутинов предложил ему реванш по правилам ММА, но боксер отказался, подчеркнув, что нужно заниматься тем, что умеешь.

Потом была пресс-конференция. Бойцы сидели рядом и говорили друг о друге в комплиментарном тоне. Единственное, Багаутинов не стал скрывать, что с решением судей все-таки не согласен. «Сперва чуть разочаровался, а потом подумал, что если бы мне отдали победу, то я, наверное, тоже бы разочаровался, потому что к сопернику имею большое уважение, — отметил он. — Я думаю, что ему обидно было бы, если бы мне отдали победу. А так я считаю, что я, конечно, немножко доминировал в этом поединке, и если соперником был бы не Руслан, то победу отдали бы мне».

По поводу броска в пятом раунде Багаутинов сказал: «Руслан, это чистый рефлекс. Я думаю, ты должен меня понять». «Я не обиделся», — улыбнулся Проводников.

Руслан еще раз сказал, что в ринг он больше не вернется, напомнив, что за пять лет после боя с Молиной ему поступила уйма предложений, одно даже в размере 350 тысяч долларов, но он всегда отказывал, а тут согласился, потому что лучше истории для последнего боя, по его мнению, не придумать. Ну, а Али же теперь ждет финал Гран-при Brave.