Качает челюсть гирей, к бою против Бивола сел на веганскую диету. Продолжаем узнавать Канело Альвареса

Новые истории.

В ночь на 8 мая первый номер боксерского PFP Канело Альварес (57-1-2) подерется с Дмитрием Биволом (19-0) за пояс WBA на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок станет для мексиканца вторым в карьере в полутяжелой категории — первый раз он поднялся в этот вес три года назад и нокаутировал другого россиянина — Сергея Ковалева.

Канело в самом цвету — ему 31 год, со времен поединка против Геннадия Головкина у него не было ни одного близкого боя, три последни е встречи он выиграл досрочно. Бивол, однако, представляет для него очень интересный вызов — пусть и процент побед нокаутами у Дмитрия низковат, это глубоко фундаментальный боец с отменным джебом, которого одинаково сложно и нокаутировать , и перебоксировать.

Несмотря на большую популярность Канело в США и спортивном мире, языковой барьер по-прежнему мешает ему по-настоящему раскрыться аудитории и делиться историей своего пути. Хоть мексиканца и зовут уже на топовы е американские подкасты, переводные разговоры — это все-таки не то, те полутона, которые и показывают характер человека, невозможно схватить через перевод и субтитры.

Тем не менее порой Альварес все-таки делится чем-то интересным даже в переводных интервью, и нам удалось отыскать новые занятные факты о чемпионе.

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Издавна качает челюсть полотенцем с гирей. Верит, что так снижает шансы на проигрыш нокаутом

«Я работаю с весом, поднимая его ртом, чтобы укрепить мою шею и челюсть. Так я знаю — что даже если пропущу удар, меня все равно будет нелегко нокаутировать», — говорил Альварес в интервью HBO.

Сауль Канело Альварес. скриншот из видео

Взял перчатки даже в свадебное путешествие по Хорватии

« Я никуда не хожу без перчаток, — говорил Канело в интервью GQ. — Вот эти перчатки всегда в моей сумке, куда бы я ни ездил. Я очень люблю тренироваться. Когда я ездил в свадебное путешествие в Хорватию, я взял эти перчатки с собой. Я просто не могу не тренироваться. Очень хорошо себя чувствую, когда тренируюсь, поэтому всегда беру с собой перчатки » .

Канело в интервью GQ. скриншот из видео

К бою против Бивола сидит на веганской диете с редким употреблением мяса

«Когда дело касается еды, мне несложно перестраиваться, — сказал Канело в интервью ESPN. — Я много адаптируюсь в свое й диете, адаптируюсь быстро. Это, впрочем, не значит, что я резко бросил кушать то, что кушал всегда. Всю неделю я стараюсь есть веганскую пищу, и если раз в неделю я съем мясо, курицу — то нет никаких проблем. Но все-таки стараюсь придерживаться веганской диеты всю неделю. Чувствую себя хорошо, мое тело здорово адаптируется. Ощущаю себя сильным физически, желудок, чувствую, в очень хорошем состоянии. На самом деле рекомендую всем эту диету».

Любимые кроссовки для бега — не Nike или Adidas, а Saucony

Образ жизни Канело построен на регулярных пробежках. Любит он бегать в одной и той же паре, пока она не порвется, и пара это — от старейшего , 124-летнего бренда американской спортивной обуви Saucony. Кстати, один из создателей этой марки — эмигрант из царской России Абрахам Хайд.

«Я использовал Nike, Adidas, но понял, что самые удобные для бега — это Saucony, — говорил Канело в интервью Complex. — В них пробежки делать лучше всего. Я не из тех, кто часто меняет обувь для бега. Выбираю одну пару и использую ее каждый день».

Сауль Канело Альварес. из соцсетей Канело

У Канело 20 машин. Любимые — «Бугатти» и «Феррари»

«Я очень люблю машины, это важная часть моей жизни, — говорил боксер в интервью GQ. — У меня где-то 15-20 машин. Любимые — «Б угатти » и «Ф еррари » . « Бугатти » у меня голубого цвета, когда я снимался в их рекламе, там была именно такая машина. Мне она понравилась. « Фер р ари » же был моей всегдашней мечтой. У меня также есть шестиколесный « Гелендваген » . Таких машин всего 200 в мире, это одно из моих любимых авто. В Латинской Америке у меня одного есть такой « Гелендваген » . Сейчас я перевез ее в США, потому что провожу здесь больше времени » .