Поединок Дмитрия Бивола против Сауля Альвареса — главный бой весны в боксе. И не потому, что других нет, а Диллиан Уайт оказался слишком легкой добычей для Тайсона Фьюри.

Не каждый день топ-боксер из России встречается с суперзвездой мирового бокса. И здесь крайне важно то, что карьера обоих не прошла свою высшую точку, никто не находится в фазе заката, падения. Это не Лебедев против Роя Джонса и не Сергей Ковалев против того же Альвареса. Неважно, как закончится бой, — из истории не стереть то, что Сауль, объединив пояса в суперсреднем, идет в полутяжелый вес за титулом Бивола, который ни разу не проигрывал, и речь даже не про бои целиком — а про раунды. Трудно теперь даже вспомнить, кому удавалось смотреться против Дмитрия хорошо больше трех минут за весь бой. Собственно, и Сауль может похвастать примерно тем же, если брать за отчетный период последние три боя.

Уровень звездности Альвареса сейчас лучше всего описывают цифры. 17 лет назад за дебютное выступление в 2005 году он получил около 40 долларов. За поединок с Биволом он заберет, как говорят, 53 миллиона. Единственное, что вредит Саулю Альваресу, — то, что он мексиканец. Сальвадор Санчес, Баррера и Моралес задали слишком высокую планку, они не были расчетливы, каждый бой был маленькой войной — и потому сегодня многим кажется, что раньше мексиканцы были страшнее. Думаю, это не так. Просто деньги, дорогие шмотки, топ-модели и лошади не отвлекали зрителя от главного — от свирепости.

Сауль свирепеет, когда выглядит глупо. Когда на пресс-конференции кто-то вылезает и спорит с ним. Когда его обвиняют в употреблении допинга. Вот тогда он матерится на чистом английском с малой примесью испанского, может и подраться, и поставить человека на место еще каким-то способом. И в нем есть вот эта рок-н-ролльность, дерзость и уверенность в себе. И она проявляется в выборе соперников. Кто еще собирал все четыре пояса в дивизионе за четыре поединка в течение года?!

В январе 2022-го все думали о том, что Сауль отправится в круизеры — драться за пояс WBC с Илунгой Макабу, — а Бивол проведет еще два-три боя дома, чередуя обязательные и добровольные защиты, и будет выглядеть так же увлекательно, как сохнущая на стене краска. Оказалось, краска высохла, и отчетливо можно прочесть написанные Дмитрием буквы: «Хочу великий бой». Менеджмент сработал. Или просто репутация... Послание дошло до адресата, и вот в ночь с 7 на 8 мая мы его увидим.

Чемпионские пояса Сауля Альвареса. Фото AFP

Сильные стороны Бивола — они же и его слабые. Он боксер скорее ритма, чем скорости. Ему нужно установить свой темп, дистанцию атаки, «посадить» соперника на джеб, читать и контролировать его передвижения. Дальше работает система. Но если разрушить ритм, забрать у Бивола джеб, контроль и уверенность в себе — он будет терять силы, пропускать, ну и закончит как Калеб Плант, Билли Джо Сондерс, Сергей Ковалев и многие другие.

Джеб не работал против Альвареса в последних боях. Сауль после встреч с Головкиным много ставит на защиту, движения головой, любит отбивать сопернику корпус, поджимает к канатам и там взрывается, когда никто не ждет.

В его боксе нет тонкости, нет чистого искусства, но есть выверенность, жесткость и понимание, за счет чего можно выглядеть хорошо и уверенно. Сауль спаррингует с большими ребятами, даже с тяжеловесами, так что размеры и вес Бивола не станут его преимуществом. Системность и умение навязать свой бой — да. Альварес видел, что делает с оппонентами система Бивола и Машьянова, основанная на том, чтобы попадать, не пропускать и всегда оставаться на миллиметр и миллисекунду ближе или дальше. И он видел, что можно донести удар, как это удалось с гонгом сделать Джо Смиту в конце боя; кажется, в 10-м раунде он попал жестко — настолько, что Дмитрий на мгновение остолбенел и закончившийся раунд его определенно спас. Если верить в то, что это была случайность, нужно бояться случайностей. Во всех остальных случаях нужно серьезно опасаться средней дистанции и ударов Альвареса через руку.

Великий момент Бивола или историческое достижение Альвареса — или торжество случайностей... Этого мы в эфире наших телеканалов или стриминговых сервисов не увидим. Права на бой принадлежат британской компании, а там очень серьезно относятся к вопросам санкций и уважают британские законы. Еще в начале марта все аккаунты российских пользователей были деактивированы — правда, деньги перед этим не отказались списать. Невозможность увидеть трансляцию легально, высокая вероятность запрета Биволу идти к рингу под российским флагом, информационный прессинг и прочие детали делают этот бой чуть более эпичным, а саму историю — будто часть сериала про Рокки Бальбоа.

Только он почему-то мексиканец, и тренер не Микки — Эдди Рейносо, вместо черепашек держит лошадей и бойцовских собак, а «Ивану Драго» многие не дают ни шанса на успех. Но это ничего не значит. Система или умение ее разрушить — вот что определит победу в ринге.