Один переломал все пальцы, а другой спустя месяц провел еще 85 раундов с другим соперником.

Это случилось 6 апреля 1893 года в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). В ринг Олимпийского клуба вышли Энди Боуэн и Джек Берк — два претендента на титул чемпиона южных штатов в легком весе, который оставил так и непобежденный предыдущий чемпион Джек Маколифф (владел титулом с 1886 года). Помимо пояса, на кону стояли солидные в то время 2500 тысячи долларов, а посмотреть на смену эры Маколиффа пришли около 9 тысяч человек.

Боуэн (статистика на тот момент 14-3-3) — любимец орлеанской публики, славившийся бескомпромиссным боями, стойкостью и фантастической выносливостью, за счет которой брал верх над соперниками в поздних раундах (Боуэн также бегал марафоны). А Берк (6-1-2) — нокаутер из Техаса, совмещавший карьеру боксера с работой тренером — кстати, благодаря которой, по слухам, он и получил шанс подраться за титул. Джек вышел на замену — вместо как раз одного из своих учеников, имя которого не указывается ни в одном из источников.

Афиша боя Энди Боуэн — Джек Берк.

В ту ночь Боуэн был безоговорочным фаворитом. Берк выходил на коротком уведомлении, был менее опытным и, что самое главное, — уступал в выносливости (на бумаге). В период с 1866 по 1920 годы в боксе действовали правила маркиза Куинсберри. Они пришли на замену сводам «Лондонского призового ринга», где боксеры дрались в деревянном кольце, могли делать броски и наносить удары ногами. Новый постулат Куинсберри довольно схож с нынешними правилами бокса, однако там отсутствовала одна важная деталь — ограниченное количество раундов. Поэтому монстры функционала вроде Боуэна могли затаскивать соперников в 20-е или даже 30-е раунды и там финишировать (раунд тогда, как и сейчас, длился 3 минуты). Однако с Берком эта тактика не сыграла.

Первые 25 раундов (вдумайтесь, насколько сильно это звучит!) Берк доминировал над Боуэном. За несколько секунд до конца 25-го Джек отправил Энди на настил, но того спас гонг. Берк попытался закончить поединок в 26-м, но Боуэн вновь оправдал свое прозвище «Железный», продержавшись эти три минуты. Джек в этом отрезке не только отдал много сил, но еще и окончательно доломал руки. С этого момента инициативу забрал Боуэн, который, однако, смог по-серьезному отомстить сопернику только в 48-м раунде, уронив в нокдаун за пару секунд до гонга.

Раунд за раундом бой превращался не в эпичное сражение двух волевых бойцов, а в унылое выживание помятых и истощенных бедолаг. К 50-му раунду ушло больше половины зрительного зала, а оставшаяся часть разделилась: одна спала на трибунах, другая скандировала «Дом, милый дом», намекая, что бой пора заканчивать. Вряд ли ели живые боксеры их слышали, а если и услышали, то не послушали — в ту ночь никто не хотел уступать желанный титул и солидный денежный приз. За несколько часов поединка у Боуэна и Берка появилась общая тактика: они поочередно отдавали один или несколько раундов, а отдохнув, включались, пытаясь финишировать противника.

Брошюра о бое Энди Боуэн — Джек Берк.

Спустя еще 5 (!) часов бойцы оставались на ногах и, скорее всего, благодаря друг другу — за счет бесконечного клинча, в котором иногда проскакивали слабые удары. Первым, кто на самом деле захотел сдаться, стал главный рефери Джон Даффи. Как потом вспоминал Даффи, он все это время держался, поскольку боялся, что если никто из боксеров не упадет, то ему будет необходимо объявить поединок не состоявшийся, и тогда зрителям придется вернуть деньги, а после организовать матч-реванш в угоду им. Однако по окончанию 108-го раунда он все же подошел к боксерам и сказал, что у них осталось всего два раунда, чтобы закончить бой, иначе — конец.

110-й раунд закончился не то что без победителя — он прошел без единого удара. Тогда Даффи объявил бой несостоявшимся, а немного позже была вынесена ничья, при этом денежный приз организаторы разделили пополам между боксерами — все были довольны. Поединок начался 6 апреля в 21:00, а закончился 7 апреля в 04:19 — то есть длился 7 часов и 19 минут.

За время боя Боуэн и Берк потеряли по 5 килограммов, а после него были сразу же госпитализированы. У Берка врачи диагностировали множественные переломы костей на обеих руках, поэтому он провел на больничной койке следующие 6 недель. А вот Боуэн вернулся на ринг уже через месяц и провел еще 85 раундов против Джека Эверхардта (Эверхардт сдался). Действительно железный человек.