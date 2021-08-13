Мистер Легкое против Базуки. Сальвадор Санчес мог стать величайшим боксером Мексики, но погиб в 23 года

Как Мексика взяла реванш, в Пуэрто-Рико наступили депрессия и траур, а, возможно, самый талантливый боксер полулегкого веса разбился на «Порше».

Пабло Неруда, дипломат, чилийский сенатор, Нобелевский лауреат, который долгое время жил в том числе и в Мексике, говорил: «Нет в Америке, а может, и на всей планете, такой человечной страны, как Мексика, и таких человечных людей, как мексиканцы».

Но если говорить о боксерах, я бы не стал оперировать такими понятиями, как «доброта» и «человечность». Мексиканские боксеры жестокие. Даже по отношению друг к другу. Вспомните, к примеру, Барреру и Моралеса. Они задали высокую планку. Больше никто не называет друг друга «маленьким геем», не швыряет в соперника бутылки с водой, не свирепеет от одного упоминания имени оппонента. Теперь у нас есть другие мексиканцы — например, Сауль Альварес, у которого семейная ферма, и там лошади с гривами как волосы у Хайди Клум. Но он, конечно, унаследовал что-то в своем генетическом коде, хотя самое мексиканское в нем — это, кажется, нежелание говорить по-английски. Рыжий мексиканец не выставляет свою настоящую жизнь и реальные эмоции напоказ. Все мы видим только глянцевую картинку — там Сауль самый высокооплачиваемый боксер мира, и наверное, он все делает правильно.

Но были и другие великие мексиканцы, чьи звезды горели ярче. Сальвадор Санчес Нарваэс, например, боксер, карьера которого была насколько короткой и настолько же впечатляющей. Его называли Сэл Санчес, Непобедимый Орел, Чава, Мистер Легкие, Железное Легкое. Можно пропустить момент его становления как боксера — а там не было ничего интересного, Санчес в 16 лет с четырьмя любительскими боями стал профессионалом, начал зарабатывать деньги, мечтал попасть в США и драться именно там... Куда интереснее то, что при его участии была написана одна из самых ярких глав в сериале «Мексика против Пуэрто-Рико». Если на бой ставят это клеймо, значит, будет эпическое противостояние, бескомпромиссная бойня, тем более в предыдущих сериях были такие побоища, как Котто против Маргарито или Уилфредо Гомес против Карлоса Сарате. Собственно, с боя Гомес — Сарате в 1978-м все и началось (тогда пуэрториканец победил — ТКО в пятом раунде).

Мексиканцы хотели уничтожить «Базуку» Гомеса. Он правил первым полулегким весом железной рукой — и это не преувеличение. 32 победы нокаутом подряд и одна ничья в самом первом бою. 40 побед, одно поражение и одна ничья у Санчеса. Его стиль к тому моменту — к августу 1981-го — уже сформировался. Отрывистый и тяжелый джеб, как отбойный молоток, такой же правый удар, умение подпружинивая ногами выше или ниже уходить от самых опасных ударов, а еще он мог не останавливаться все 15 раундов и практически не уставал. Поэтому и звали его Мистер Легкие.

Но в бою был фаворитом поднимающийся в весе Уилфредо Гомес. Он обещал быстрый нокаут, он выглядел мощнее, и не имело значения, что он тяжело гонял последние 4 фунта на взвешивании — перемещаясь между сауной и весами. Или имело? Первый раунд в бою стал определяющим. Первым тяжелый удар справа донес до головы соперника Гомес. Санчес отходит к канатам, чуть подсаживается, блокирует и смягчает серию ударов, бьет в ответ — и в нокдаун отправляется ошеломленный «Базука» Гомес. Поднимается на ноги он уже с переломом скулы. И начинается выживание. Гомес не может поменять стиль — он прет вперед, но теперь куда осторожнее. Тщательнее выбирает момент, чередует удары в корпус и в голову. А Санчес знает, что не будет боксировать с соперником, он хочет его поймать. Вырубить. Гомес больше панчер, но он уязвим, и сам это чувствует. Сегодня он не «Железное Легкое», сегодня он «Непобедимый Орел» — тот, что ест змею на флаге и гербе Мексики. Он и есть Мексика.

Бой — это латиноамериканская версия Рокки Бальбоа против Ивана Драго. К седьмому раунду Уилфредо Гомес уже иногда просто ходит за соперником, иногда без ударов. Он не видит, куда бить, и опасается контратаки. И Сальвадор Санчес перехватывает инициативу. Восьмой раунд — Санчес и Гомес обмениваются левыми хуками по туловищу. Уилфредо чувствует, что в размене он уступает. Он замедлился, он не видит удары, Орел откусывает от него по куску. А затем, попав справа, начинает вбивать его в канаты. Бой закончен.

#OnThisDay 39 years ago:

A career set to rewrite history, painfully cut short at 23. Perhaps the most gifted Mexican fighter ever, «The Invincible Eagle» Salvador S?nchez (44-1-1) passed away following an automobile accident... #boxing #history #otd pic.twitter.com/vRTMnkcGGS — THE SQUARED CIRCLE (@KT_BOXING) August 12, 2021

Для Пуэрто-Рико это был момент траура. Никто не верил, что «Базука» Гомес может проиграть. Многие магазины и предприятия были на следующий день закрыты. Затем было своеобразное проявление стокгольмского синдрома — пуэрториканцы полюбили Сальвадора Санчеса. Ну, он не отзывался плохо об их стране, не топтал ногами флаг, давал много раз интервью пуэрториканскому ТВ. Через некоторое время Гомес выбрался из депрессии, снова вернулся в свой вес, защищал пояс, стал чемпионом в полулегком, а затем и в первом легком весе.

Сальвадор Санчес появился на обложке журнала «РИНГ», где бойцом года признали двух человек — его и Рэя Леонарда. Боем года стал Леонард — Хернс, тоже полный драматизма (Леонард нокаутировал Хернса, проигрывая бой, в 14-м раунде), но он был в сентябре и лучше запомнился американской публике. Чава, Мистер Легкие меньше чем за год проведет еще три боя, в том числе с Азумой Нельсоном. «Съест» его в 15-м раунде, на опыте и классе. Нельсон еще станет чемпионом и лет 8 не будет проигрывать.

А Сальвадор Санчес через три недели после боя вылетит на встречку на своем Porsche 928. Погибнет на месте. В 23 года. С его банковских счетов немедленно исчезнут 2,5 миллиона долларов. И не такие вещи случаются. 21 августа будет 40 лет с момента его боя против Уилфредо Гомеса.

Похороны Санчеса транслировались в прямом эфире — в Мексике и в Пуэрто-Рико. Следующей большой звездой в Мексике 80-х станет Хулио Сезар Чавес. А уже в 90-е из Купей-Альто, Пуэрто-Рико, будет править полусредним весом Феликс Тринидад — человек, отца которого однажды нокаутировал на пути к большим титулам Сальвадор Санчес.