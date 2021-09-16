Безумие 70-х: 240-килограммовый рестлер выкинул соперника Мохаммеда Али за канаты, а потом началась драка

Потом этот боксер вышел на бой с медведем.

Если кто-то находится в недоумении от противостояния Артема Тарасова и Александра Емельянко и говорит, что это цирк, а нынешние тенденции развития спорта позорные, выдохните — в истории бывало жестче.

25 июня 1976 года на бейсбольном стадионе Ши в Нью-Йорке боксер Чак Вепнер вышел в ринг против профессионального рестлера Андре Гиганта. Поединок был частью рестлинг-события организации World Wide Wrestling Federation (сейчас — WWE), получившего название Showdown at Shea, продвигаемого Винсом Макмахоном-старшим. Хедлайнером был шоу-бой, в котором легендарный Мухаммед Али дрался против японского рестлера Антонио Иноки. Только этот поединок проходил не в США, а в токийском зале Будокан, а на стадионе Ши велась его прямая трансляция на большим экране — для 33 тысяч зрителей.

То есть Вепнер и Гигант бились на разогреве. Их сражение прозвали «Война миров». За год до этого Вепнер дал конкурентный бой Али, даже отправив Величайшего в нокдаун в девятом раунде (правда, Мохаммед это отрицал, говоря, что просто споткнулся). Это стало сенсацией, поскольку Чак считался просто крепким боксером, и ничего больше. Достаточно сказать, что перед боем ставки на Али принимались из расчета 1 к 40.

В конце концов Мохаммед победил техническим нокаутом в 15-м раунде, зато Вепнер покинул ринг знаменитым. По словам Чака, его бой с Али послужил основой сюжета для оскароносного фильма «Рокки» (1976 год). Сильвестр Сталлоне это опроверг, зато предложил Вепнеру попробоваться на роль его спарринг-партнера в фильме «Рокки-2». Чак оказался слабым актером — кастинг он не прошел. А в 2003-м подал на Сталлоне в суд — за то, что тот бесплатно использовал факты из его биографии. Вепнер потребовал выплатить ему компенсацию — миллиард долларов (процент от дохода, который принесли пять частей «Рокки»). В результате актер и боксер разобрались друг с другом без суда — Сталлоне выплатил ему некую сумму, размер которой не разглашается.

Андре Гигант — феномен. В том плане, что он не просто высокий и упитанный дядя, а действительно гигант. 196-сантиметровый и 100-килограммовый Вепнер был одним из самых рослых боксеров своего времени, но на фоне Андре казался худым легковесом. Рост Гиганта составлял 224 см (к примеру, рост Николая Валуева — 213 см), а боевой вес порядка 240 кг. Неудивительно, что он легко себя реализовал в WWWF — его просто невозможно было завалить. Однако рестлинг — это в первую очередь шоу, поэтому, конечно же, в будущем он иногда поддавался и проигрывал, например Халку Хогану в 1980 году.

Внушительные габариты далеко не дар, а болезнь, известная как гигантизм. Именно она в итоге забрала жизнь 46-летнего Андре в 1993 году. Его сердце просто не выдержало стремительного роста организма, продолжавшегося на протяжении всей жизни (в 12 лет рост Андре был 190 см). Кстати, Гигант — не американец. Родился он во Франции, а его настоящее имя Андре Рене Русимов (отец — болгарин, мать — полька).

На бумаге поединок выглядел интригующе, однако его реализация как противостояние стихий оставляла желать лучшего. Правила была следующими: Андре мог использовать весь свой борцовский арсенал, но должен был отпускать Чака каждый раз, когда тот касался канатов. Вепнер выходил в перчатках, и его возможности ограничивались ударами руками. Победить можно было нокаутом, болевым приемом или решением судей, если бой продлился бы все 10 раундов (по 3 минуты). Помимо этого, присутствовало еще одно правило: проигрывал тот боец, который находился более 20 секунд за пределами ринга.

Watch Andre the Giant pitch heavyweight «Bayonne Bleeder» Chuck Wepner over the ropes in this 1976 mixed rules bout #boxing #history pic.twitter.com/OcRqXQzd4f — Boxing History (@BoxingHistory) August 15, 2021

Поединок не отличался экшеном. Гигант постоянно прессинговал Чака — просто шел вперед, выставив перед собой левую руку. На этом основывалась вся защита Андре от ударов, и это, как ни странно, работало. Почти каждый раз, когда Гиганту удавалось схватить соперника, судья их разнимал. Вепнер старался находиться возле канатов и цеплялся за них при любой угрозе, а все остальное время выбрасывал прямые по этажам, которые едва ли наносили урон противнику.

Единственный острый момент в первом раунде был примерно за 20 секунд до его окончания. Чак откровенно загулял и слишком далеко отошел от канатов. Андре схватил его в гильотину и начал таскать по рингу, однако каким-то чудом Вепнер сумел добраться до канатов — рефери их разнял, раунд закончился.

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Второй раунд был гораздо интереснее. Вначале Андре схватил переднюю ногу Чака, который сразу же оперся на канаты. Судья бросился расцеплять бойцов, но Гигант не собирался отпускать противника, а наоборот, немного приподнял, будто бы угрожая, что выбросит его за ринг. Вепнеру это не понравилось, и он из клинча нанес серию ударов по затылку рестлера. В ответ Андре левой рукой взял шею Чака, а правой нанес амплитудный удар сверху вниз в область затылка и шеи (Гигант имел право только бороться).

Пока рефери отчитывал Гиганта, Вепнер восстановился и, не дождавшись сигнала о продолжении боя, бросился на оппонента, начав с удара в живот. Андре прижал его в углу, после чего поединок продолжился в привычном темпе: прямые удары, захват, вмешательство рефери. Под конец раунда Гигант снова нарушил правила — ударил коленом в живот после того, как рефери вновь заставил его отпустить противника, схватившегося за канаты. Чак ошеломленно посмотрел на него, но уже через мгновение бросился в бой. За 15 секунд до конца второй трехминутки Гигант провел первый прием: вяло перевел Вепнера в партер чем-то похожим на борцовский передний суплекс, после чего оказался на сопернике, но... нога Чака оказалась на канатах.

Третий раунд стал легендарным. Андре сблизился с Чаком, крепко схватил и вместе с ним буквально отпрыгнул от канатов, чтобы на этот раз противник не спасся. Боксер не растерялся и начал наносить мощные удары по голове Гиганта, большая часть которых пришлась в затылок. Рестлер недолго это терпел и уже сам отпустил его. Затем он показательно плюнул на каждую ладошку, хлопнул ими и быстро схватил Чака. После непродолжительной борьбы в стойке Гигант зашел за спину, приподнял соперника и нанес удар головой. Вепнер отлетел к канатам. Рестлер подошел к нему и словно плюшевого поднял на плечи, немного потаскал по рингу, а затем выбросил за его пределы. Рефери начал отсчет, но неожиданного возле ринга началась потасовка между командами. Вскоре прозвучал гонг, а руку Андре подняли вверх. Конечно же, команда Вепнера не была согласна с решением, поэтому потасовка началась уже в ринге. Потолкались все: Чак и Андре, секунданты, менеджеры и даже тренеры. Можно ли бой Гиганта и Вепнера назвать настоящим? Вряд ли. Точно так же, как и бой Али с Иноки.

Так или иначе этот поединок вошел в историю рестлинга и был взят за основу одной из сцен в фильме «Рокки-3». Там герой Сильвестра Сталлоне — Рокки — проводит выставочный поединок против известного рестлера, которого играет Халк Хоган. Все, как и в битве Гиганта и Вепнера, заканчивается выбрасыванием за ринг и потасовкой после боя.

В конце 1976-го Вепнер провел еще более оригинальный бой — он в боксерских перчатках вышел драться против циркового медведя. Ему он тоже проиграл (медведь вытолкнул его с ринга). А в начале 1978-го Чак завершил боксерскую карьеру. Его соперником был Скотт Фрэнк, а на кону стоял титул чемпиона штата Нью-Джерси в тяжелом весе. Чак победил, а затем посвятил себя работе менеджером винного магазина в Нью-Джерси. Сейчас ему 82 года.

Гигант завязал с рестлингом только в 1992 году — за год до своей смерти от сердечной недостаточности. Помимо рестлинга Андре снялся в 11 фильмах, самые известные из которых — «Конон-разрушитель» (1984).