Безумие 70-х: 240-килограммовый рестлер выкинул соперника Мохаммеда Али за канаты, а потом началась драка
Если кто-то находится в недоумении от противостояния Артема Тарасова и Александра Емельянко и говорит, что это цирк, а нынешние тенденции развития спорта позорные, выдохните — в истории бывало жестче.
25 июня 1976 года на бейсбольном стадионе Ши в Нью-Йорке боксер Чак Вепнер вышел в ринг против профессионального рестлера Андре Гиганта. Поединок был частью рестлинг-события организации World Wide Wrestling Federation (сейчас — WWE), получившего название Showdown at Shea, продвигаемого Винсом Макмахоном-старшим. Хедлайнером был шоу-бой, в котором легендарный Мухаммед Али дрался против японского рестлера Антонио Иноки. Только этот поединок проходил не в США, а в токийском зале Будокан, а на стадионе Ши велась его прямая трансляция на большим экране — для 33 тысяч зрителей.
То есть Вепнер и Гигант бились на разогреве. Их сражение прозвали «Война миров». За год до этого Вепнер дал конкурентный бой Али, даже отправив Величайшего в нокдаун в девятом раунде (правда, Мохаммед это отрицал, говоря, что просто споткнулся). Это стало сенсацией, поскольку Чак считался просто крепким боксером, и ничего больше. Достаточно сказать, что перед боем ставки на Али принимались из расчета 1 к 40.
В конце концов Мохаммед победил техническим нокаутом в 15-м раунде, зато Вепнер покинул ринг знаменитым. По словам Чака, его бой с Али послужил основой сюжета для оскароносного фильма «Рокки» (1976 год). Сильвестр Сталлоне это опроверг, зато предложил Вепнеру попробоваться на роль его спарринг-партнера в фильме «Рокки-2». Чак оказался слабым актером — кастинг он не прошел. А в 2003-м подал на Сталлоне в суд — за то, что тот бесплатно использовал факты из его биографии. Вепнер потребовал выплатить ему компенсацию — миллиард долларов (процент от дохода, который принесли пять частей «Рокки»). В результате актер и боксер разобрались друг с другом без суда — Сталлоне выплатил ему некую сумму, размер которой не разглашается.
Андре Гигант — феномен. В том плане, что он не просто высокий и упитанный дядя, а действительно гигант. 196-сантиметровый и 100-килограммовый Вепнер был одним из самых рослых боксеров своего времени, но на фоне Андре казался худым легковесом. Рост Гиганта составлял 224 см (к примеру, рост Николая Валуева — 213 см), а боевой вес порядка 240 кг. Неудивительно, что он легко себя реализовал в WWWF — его просто невозможно было завалить. Однако рестлинг — это в первую очередь шоу, поэтому, конечно же, в будущем он иногда поддавался и проигрывал, например Халку Хогану в 1980 году.
Внушительные габариты далеко не дар, а болезнь, известная как гигантизм. Именно она в итоге забрала жизнь 46-летнего Андре в 1993 году. Его сердце просто не выдержало стремительного роста организма, продолжавшегося на протяжении всей жизни (в 12 лет рост Андре был 190 см). Кстати, Гигант — не американец. Родился он во Франции, а его настоящее имя Андре Рене Русимов (отец — болгарин, мать — полька).
На бумаге поединок выглядел интригующе, однако его реализация как противостояние стихий оставляла желать лучшего. Правила была следующими: Андре мог использовать весь свой борцовский арсенал, но должен был отпускать Чака каждый раз, когда тот касался канатов. Вепнер выходил в перчатках, и его возможности ограничивались ударами руками. Победить можно было нокаутом, болевым приемом или решением судей, если бой продлился бы все 10 раундов (по 3 минуты). Помимо этого, присутствовало еще одно правило: проигрывал тот боец, который находился более 20 секунд за пределами ринга.
Watch Andre the Giant pitch heavyweight «Bayonne Bleeder» Chuck Wepner over the ropes in this 1976 mixed rules bout #boxing #history pic.twitter.com/OcRqXQzd4f— Boxing History (@BoxingHistory) August 15, 2021
Поединок не отличался экшеном. Гигант постоянно прессинговал Чака — просто шел вперед, выставив перед собой левую руку. На этом основывалась вся защита Андре от ударов, и это, как ни странно, работало. Почти каждый раз, когда Гиганту удавалось схватить соперника, судья их разнимал. Вепнер старался находиться возле канатов и цеплялся за них при любой угрозе, а все остальное время выбрасывал прямые по этажам, которые едва ли наносили урон противнику.
Единственный острый момент в первом раунде был примерно за 20 секунд до его окончания. Чак откровенно загулял и слишком далеко отошел от канатов. Андре схватил его в гильотину и начал таскать по рингу, однако каким-то чудом Вепнер сумел добраться до канатов — рефери их разнял, раунд закончился.
Второй раунд был гораздо интереснее. Вначале Андре схватил переднюю ногу Чака, который сразу же оперся на канаты. Судья бросился расцеплять бойцов, но Гигант не собирался отпускать противника, а наоборот, немного приподнял, будто бы угрожая, что выбросит его за ринг. Вепнеру это не понравилось, и он из клинча нанес серию ударов по затылку рестлера. В ответ Андре левой рукой взял шею Чака, а правой нанес амплитудный удар сверху вниз в область затылка и шеи (Гигант имел право только бороться).
Пока рефери отчитывал Гиганта, Вепнер восстановился и, не дождавшись сигнала о продолжении боя, бросился на оппонента, начав с удара в живот. Андре прижал его в углу, после чего поединок продолжился в привычном темпе: прямые удары, захват, вмешательство рефери. Под конец раунда Гигант снова нарушил правила — ударил коленом в живот после того, как рефери вновь заставил его отпустить противника, схватившегося за канаты. Чак ошеломленно посмотрел на него, но уже через мгновение бросился в бой. За 15 секунд до конца второй трехминутки Гигант провел первый прием: вяло перевел Вепнера в партер чем-то похожим на борцовский передний суплекс, после чего оказался на сопернике, но... нога Чака оказалась на канатах.
Третий раунд стал легендарным. Андре сблизился с Чаком, крепко схватил и вместе с ним буквально отпрыгнул от канатов, чтобы на этот раз противник не спасся. Боксер не растерялся и начал наносить мощные удары по голове Гиганта, большая часть которых пришлась в затылок. Рестлер недолго это терпел и уже сам отпустил его. Затем он показательно плюнул на каждую ладошку, хлопнул ими и быстро схватил Чака. После непродолжительной борьбы в стойке Гигант зашел за спину, приподнял соперника и нанес удар головой. Вепнер отлетел к канатам. Рестлер подошел к нему и словно плюшевого поднял на плечи, немного потаскал по рингу, а затем выбросил за его пределы. Рефери начал отсчет, но неожиданного возле ринга началась потасовка между командами. Вскоре прозвучал гонг, а руку Андре подняли вверх. Конечно же, команда Вепнера не была согласна с решением, поэтому потасовка началась уже в ринге. Потолкались все: Чак и Андре, секунданты, менеджеры и даже тренеры. Можно ли бой Гиганта и Вепнера назвать настоящим? Вряд ли. Точно так же, как и бой Али с Иноки.
Так или иначе этот поединок вошел в историю рестлинга и был взят за основу одной из сцен в фильме «Рокки-3». Там герой Сильвестра Сталлоне — Рокки — проводит выставочный поединок против известного рестлера, которого играет Халк Хоган. Все, как и в битве Гиганта и Вепнера, заканчивается выбрасыванием за ринг и потасовкой после боя.
В конце 1976-го Вепнер провел еще более оригинальный бой — он в боксерских перчатках вышел драться против циркового медведя. Ему он тоже проиграл (медведь вытолкнул его с ринга). А в начале 1978-го Чак завершил боксерскую карьеру. Его соперником был Скотт Фрэнк, а на кону стоял титул чемпиона штата Нью-Джерси в тяжелом весе. Чак победил, а затем посвятил себя работе менеджером винного магазина в Нью-Джерси. Сейчас ему 82 года.
Гигант завязал с рестлингом только в 1992 году — за год до своей смерти от сердечной недостаточности. Помимо рестлинга Андре снялся в 11 фильмах, самые известные из которых — «Конон-разрушитель» (1984).
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