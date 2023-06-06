Бивол ушел от жены после 16 лет отношений. Она в шоке: «От таких, как я, не уходят»

Очень грустная история.

Если судить о крепости семьи по фотографиям в соцсетях и интервью, то пара Дмитрия и Екатерины Бивол всегда выглядела максимально жизнестойким и красивым союзом.

Молодые люди познакомились 16 лет назад в самолете и полюбили друг друга с первого взгляда. Дмитрий сразу же обозначил серьезность намерений — на первое свидание поехал с тремя букетами цветов: маме Екатерины, бабушке и самой девушке.

«Встретились в 2007 году в самолете. Нам было по 16 лет, — вспоминал боксер в интервью matchtv.ru. — Я летел в Сочи на сборы, а она — к бабушке. Это была любовь с первого взгляда. В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился. В Сочи мы общались с Катей по телефону. Но очень захотелось увидеться. Она, конечно, рассказала маме о парне, с которым вместе летели, и о том, что пойдет со мной на прогулку. В итоге отправил ей для мамы свои паспортные данные, а по дороге купил три букета — бабушке, маме и самой Кате. Настрой был у меня самый серьезный, поэтому с мамой познакомились сразу — перед первой же прогулкой».

Фото из соцсетей Екатерины

В браке у Дмитрия и Екатерины родилось двое детей — оба мальчика, Мирон и Никон. Молодые люди не стеснялись выносить свою личную жизнь в соцсети, регулярно выкладывали совместные фотографии и давали интервью. Иногда в разговоре с западными медиа Екатерина (журналист по образованию) выступала для мужа в роли переводчика, супруги всегда мило перешучивались, и между ними чувствовалась особая химия.

Казалось бы, 16 лет вместе, красивая любовь, вырастили дв ои х детей, оба интеллигентные, умные, приятные, никаких бытовых невзгод — что тут может пойти не так?

Оказалось, может.

Сегодня Екатерина Бивол вышла в соцсети пообщаться с подписчиками и повергла всех в грусть — оказывается, они с Дмитрием уже два месяца не вместе. Причина расставания до конца непонятна — девушка не говорит ничего конкретного, ясно только, что дело не в измене. Мы собрали из вопросов пользователей текст и оформили его в небольшое интервью.

Из него вы узнаете, что:

— Дмитрий, судя по всему, оставляет жене половину имущества ;

— никогда ей не изменял ;

— удерживать его Екатерина ради детей и семьи не собирается, потому что это «бред», живет она для себя и своего счастья и хочет выйти замуж второй раз.

Фото из соцсетей Екатерины

***

— Ты вс е еще с чемпионом?

— Нет, он ушел от меня.

— Мне очень жаль. Как долго вы не вместе?

— Уже два месяца, но эмоционально — четыре.

— Как пережить развод?

— Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что вс е плохо. Это меня спасло.

— Он вам изменял?

— Нет, конечно! Мой муж — достойный мужчина. Просто так бывает.

— У вас есть свой бизнес? Кто вас обеспечивает?

— Я думаю, не секрет, что вс е нажитое в браке делится пополам?

— Какой ваш самый смелый поступок в жизни?

— Отпустила мужа, не стала удерживать.

Фото из соцсетей Екатерины

— Не грустно? Без Димы уже привыкли?

— А к чему привыкать? Я всегда минимум половину года была одна. За последний год мы не виделись десять месяцев. К чему привыкать? К одиночеству? Я к нему очень привыкла. Бывает грустно моментами, но думала, что будет хуже. Я оказалась гораздо сильнее, чем думала. Я прям удивлена.

Его бои больше не являются моей проблемой. Я буду всегда поддерживать его карьеру в боксе. Он — самый лучший! Я желаю ему всего наилучшего в его карьере.

— Как он мог от вас уйти?

— Я сама удивлена, потому что не было какой то серьезной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я это уже не вспомню, потому что причина незначительная, просто какой то бред. Знаете, наверное, от всех можно уйти. Но для меня самое важное, что я прожила счастливые 16 лет с этим человеком и ни о чем не жалею, даже о самом плохом. Я благодарна своей судьбе за это и за детей. Если честно, я наконец то счастлива быть собой.

— Почему не стали удерживать мужа? Надо ведь держаться за брак, когда есть дети.

— Ну я если честно, большего бреда не слышала никогда. Я живу для себя, ради своего счастья. Мои родители разведены, моя сестра дважды разведена, у нее третий брак. Никакие дети, никакие деньги, никакой статус не стоят того, чтобы быть в отношениях, которые перестали быть адекватными. Не надо никого удерживать, это не тот случай. Говорить про детей — это полный бред. Полный бред! Я сама ребенок из разведенной семьи, и никогда детям это не нужно. И добавлю — я удерживала. Удерживала два месяца, просила, умоляла, но у всего есть предел. Дальше это было невозможно. Но я это делала не ради детей, а потому что любила, любила до безумия. Но даже эта любовь не остановила меня, потому что уходя — уходи. От таких, как я , не уходят, а если уходят — я назад никогда не приму.

— Хотели бы отдать детей в бокс?