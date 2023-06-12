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Сегодня, 14:15

Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки

Отдел единоборств «СЭ»
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Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер.
Фото Getty Images, Global Look Press
Мейвезер продолжает зарабатывать легкие деньги.

В ночь на 12 июня на FLA Live Arena в Санрайзе, штат Флорида, состоялся выставочный поединок Флойда Мейвезера-младшего против Джона Готти III.

Готти — боец ММА с рекордом 5-1 и боксер с двумя победами в профессионалах. В смешанных единоборствах он начал с четырех подряд побед нокаутами в первом раунде, а последний поединок проиграл решением. Карьера Джона в единоборствах точно не выглядит стоящей того, чтобы быть достойным соперником для Флойда, но у Готти III есть козырь: он из семьи гангстеров. Его отец и дед были главами преступной семьи Гамбино.

Готти стал уже седьмым соперником легендарного боксера после завершения карьеры. Ранее Мейвезер нокаутировал в первом раунде кикбоксера Тенсина Нацукаву, побился вничью с блогером Логаном Полом и боксером Доном Муром, избил бойца ММА Микуру Асакуру и блогера Оладеджи Олатунджи, а бой с Аароном Чалмерсом остался без решения.

Такая же участь постигла и поединок Мейвезера с Готти, который проходил по формуле восемь раундов по две минуты и не подразумевал судейство. В течение 12 минут Флойд издевался над оппонентом, полностью деклассируя его. Когда рефери остановил бой из-за разговоров, Готти налетел на Флойда с ударами, а на помощь пришли друзья Джона, который ворвались в ринг.

Служба охраны Мейвезера быстро окружила боксера и не позволила пособникам мафии принести вред бывшему чемпиону мира в пяти весовых категориях. Позже Готти обратился к Флойду в соцсетях, назвав Мейвезера бомжом и своим врагом на всю жизнь и заявив, что дисквалификация была незаслуженной.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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