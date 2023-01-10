Американские журналисты назвали Бивола лучшим в 2022-м. Престижная награда впервые досталась боксеру из России

Бокс Бивола умеет убеждать.

2022 год получился ударным для Дмитрия Бивола. В мае российский боксер совершил одну из самых громких сенсаций последних лет, одолев Сауля Альвареса единогласным решением судей. А в ноябре Дмитрий перебил еще одного мексиканца, Хильберто Рамиреса, защитив чемпионский пояс WBA в полутяжелом дивизионе.

Убедительные выступления Бивола впечатлили не только российских болельщиков: спортсмен получил награду «Боксер года» по результатам голосования, объявленным в понедельник Ассоциацией боксерских писателей Америки.

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

Бивол — первый россиянин, которому удалось завоевать эту награду за 84-летнюю историю ее существования. Среди представителей Восточной Европы эту награду брали также Василий Ломаченко (в 2017-м) и Александр Усик (в 2018-м), а среди боксеров из всех европейских стран Бивол стал шестым.

«Это большая честь, — приводит слова Бивола Big Fight Weekend. — Я так счастлив. Мне приятно слышать об истории. Когда был ребенком, смотрел, кто был предыдущими лауреатами премии, и теперь я — один из них. Я навсегда оставил свой след в истории бокса. Очень горжусь этим и очень горжусь своей командой. У меня лучшая команда в боксе: мой менеджер (Вадим Корнилов. — Прим. «СЭ») и мой тренер (Геннадий Машьянов. — Прим. «СЭ»).

Геннадий Машьянов и Дмитрий Бивол. Фото Соцсети Фото Соцсети

Я не ожидал этого, но после победы над Рамиресом подумал, что у меня был отличный год. Верил в свои силы и много работал. Могу поставить точку в этом году, зная, что проделал хорошую работу. Спасибо моей команде и людям, которые меня поддерживали".

Это не первая награда Бивола по итогам 2022 года. 13 декабря его выделила Всемирная боксерская ассоциация (WBA), а на следующий же день эта организация восстановила в рейтингах всех россиян. Значит, выступления Бивола в прошедшем году были настолько убедительными, что заставили сразу две влиятельные организации из США закрыть глаза на политическую повестку.