Трагедия в Канаде: 18-летняя девушка скончалась после боя. Ее муж боксировал на том же турнире

Юная мексиканка получила травму, несовместимую с жизнью. Причем изначально прогнозы врачей были благоприятными.

Мексиканская боксерша Жанетт Закариас Сапата (2-4, 3 нокаута) скончалась в четверг в результате черепно-мозговой травмы, полученной в бою с канадкой Мари-Пьер Уль. Поединок состоялся 28 августа в Монреале.

Изначально о смерти спортсменки сообщили ESPN Deportes и DAZN Mexico. А затем факт трагедии подтвердил промоутер Айвон Мишель, который был организатором турнира в Монреале.

Мексиканская боксерша Жанетт Закариас Сапата.

«С большой печалью и мучением мы узнали от члена семьи [Сапаты], что сегодня днем в 15.45 скончалась Жанетт Закариас Сапата, — заявил он. — Вся команда Groupe Yvon Michel чрезвычайно огорчена этим болезненным заявлением. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования ее семье, близким, друзьям и особенно ее мужу, который был у ее постели до последних минут».

Муж Сапаты — 25-летний мексиканский боксер Джованни Мартинес — выступил на том же боксерском вечере в Монреале. Он вышел в ринг перед супругой и победил единогласным решением судей канадца Мазлума Акдениза.

«Джованни опустошен и очень расстроен. Он не желает давать комментарии, мы просим вас уважать его решение», — обратился Мишель к журналистам.

Бой закончился в конце четвертого раунда. Уль нанесла мощный апперкот, а затем выбросила серию ударов. Рефери остановил поединок только тогда, когда изо рта Жанетт вылетела капа. Сапата осталась стоять в углу, а затем рухнула без сознания. При этом еще в стоячем положении у нее начались судороги. Медицинские работники бросились к ней, положили на носилки и на машине скорой помощи доставили в больницу Монреаля. Спортсменка попала в отделение интенсивной терапии.

<br>

Сапату ввели в искусственную кому, так как ее состояние расценивалось как критическое. Врачи планировали сделать операцию, но в итоге решили ее отложить, поскольку наблюдались признаки улучшения.

«Сначала врачи хотели знать, может ли ее состояние стабилизироваться в достаточной степени, чтобы они могли продолжить операцию, — сказал Мишель на пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье, 29 августа. — Однако состояние ее мозга улучшилось до такой степени, что в операции больше нет необходимости».

Была запущена страница GoFundMe с целью собрать 14 тысяч долларов, чтобы помочь Сапате с восстановлением и медицинскими расходами. На вечер 2 сентября фонд собрал 13 тысяч 143 доллара. Тем не менее избежать трагедии не удалось. Вопреки прогнозам врачей, девушка скончалась.