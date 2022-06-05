Камбосос теряет все пояса в бою с Хейни — как Лопес и Ломаченко

Только что в Австралии определился новый абсолютный чемпион мира. Джордж Камбосос был разбит Девином Хейни.

Строго говоря, все это странное стечение обстоятельств, что пояса оказались в Австралии. Сначала Теофимо Лопес перебоксировал Василия Ломаченко и добавил к своему поясу IBF еще два — WBA и WBO. Знаю, мнение в боксерской среде непопулярное, но получилось так, что простой и примитивный по стилю паренек из Гондураса обманул, перехитрил в бою и Василия, и его отца, что вообще считается чем-то небывалым. Можно сколько угодно валить все на судей, но Ломаченко «прогулял» начало боя, и это стоило ему победы.

Теофимо затем погнался за большими деньгами, поссорился с промоутером Бобом Арумом, и встреча с Камбососом переносилась раз восемь за год по разным причинам — перед самым боем Теофимо, говорят, чуть не умер. Джордж Камбосос нейтрализовал джеб Лопеса, отправил в нокдаун, сам посидел на полу — но заслуженно победил. И собирался уже даже в Австралии боксировать против Ломаченко — но случилось то, что случилось. Василий сейчас временно из бокса выключен, но это делает то, что происходит в легком дивизионе, даже интереснее.

Девин Хэйни победил Джорджа Камбососа-младшего. Фото AFP

Девин Майлз Хейни по прозвищу Мечта... Мечта его отца, видимо, Хейни-старшего, который вывозил 17-летнего Девина в Тихуану, Мексика, где тот боксировал то ли в барах, то ли в бильярдных, набирался опыта и оттачивал стиль. Он дебютировал в конце 2015 года, а за 2016-й провел, например, девять поединков. Совсем как боец старой школы. В бою за временный титул он получил Зара Абдуллаева — и сломал ему уже в начале боя лицевую кость ударом справа. Провел несколько защит своего пояса — и получил бой, который заслуживал больше остальных в дивизионе. За все четыре пояса по основным версиям.

Два уважаемых соперника. Распроданный стадион. И я так и не могу понять, зачем Джордж Камбосос решил вдруг «включить Конора Макгрегора»:

«Этот парень — крыса! Он информатор! Теофимо Лопес дрался с иностранцем, и он этому иностранцу сообщал все детали: Тео курит кальян, у Тео проблемы с женой... Ты делал это у него за спиной, так что сначала я надеру тебе задницу, а в Лас-Вегасе тебя найдет Теофимо Лопес».

Люди, которые рассчитывали услышать что-то про бокс и то, как Джордж будет разбираться с Хейни, ушли с пресс-конференции в недоумении. Должно быть, это была такая попытка задеть соперника: Камбосос еще несколько раз пробовал покричать и поскандалить на взвешивании, но не похоже, что Девин Хейни относился к этому серьезно. И когда Камбосос не сделал вес с первой попытки — у него даже на это было объяснение в духе «это было специально, искусство войны» ну и все такое. Кто-то даже пошутил в духе: «Теперь Джордж должен проиграть и сказать, что это было специально, таково искусство войны».

Реальность оказалась предельно суровой для Джорджа и 41 тысячи австралийцев на трибунах. В каждом раунде Хейни был точнее, лучше на ногах, в контроле дистанции — да вообще во всем. Это не было доминированием в чистом виде, но когда джеб работает и двойки проходят — тебе нет необходимости делать что-то еще. Особенно когда соперник не выдумывает никаких новых тактических ходов.

Девин Хэйни после победы. Фото AFP

Несколько раз Хейни пропустил справа, но даже этого не почувствовал. Или не дал оппоненту понять. Камбосос никогда не славился очень тяжелым ударом. У него соперники падали от быстрых атак, вставали из нокдаунов, а затем многие из них боксировали все 10-12 раундов до конца. Боксировать, используя скорость, получалось у Джорджа всегда лучше. Но здесь был просто другой уровень боксерского интеллекта. Но остается вопрос: так ли хорош был Камбосос в бою с Лопесом и заслуженно ли он владеет поясами? Или это тот случай, когда сначала Ломаченко, затем Лопес выступили уровнем ниже своих возможностей?

Судьи отдали победу Хейни единогласно. Счет 116-112 дважды и 118-110 все равно слишком близкий, едва ли Джордж выиграл больше одного-двух раундов. Но компенсацией послужит гонорар около $ 10 миллионов за это поражение. Серьезный скачок вперед от $ 1,22 млн за победу над Теофимо Лопесом. И у Джорджа был в контракте пункт о реванше в случае поражения. И он, конечно, попытается им воспользоваться — правда, я не понимаю, как он собирается боксировать с Девином.

Тот нейтрализовал его удары справа через руку, левым хуком австралиец тоже не дотягивался. Как теперь будем удивлять? А с другой стороны, чем еще заняться Хейни, одному из трех абсолютных чемпионов в боксе сейчас? Разве что продолжить традицию: выступить ниже своего уровня, как все до него, — и потерять все пояса.