Зражевская и Вальверде проведут бой за временный титул чемпионки WBC

Российский боксер Татьяна Зражевская (10-0) и Эстрелла Вальверде (18-6-2) из Мексики проведут титульный бой в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, информирует пресс-служба соревнований.

На кону будет стоять временный титул чемпионки WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Обе спортсменки входят в рейтинги WBC, но выступают в разных весовых категориях — Вальверде занимает восьмую позицию в дивизионе до 52,1 кг, Зражевская идет первой в весовой категории до 55,3 кг. Тем не менее, менеджмент WBC принял решение санкционировать титульный бой в легчайшем весе.

Зражевская боксирует на профессиональном уровне уже пять лет. За ее спиной уже десять поединков в России и Германии. В 2018 году россиянка завоевала пояс серебряной чемпионки WBC, одержав победу над венгеркой Габриэлой Буса, но не проводила ни одной защиты, а просто оставила титул.

Вальверде дважды билась за титул чемпионки мира WBO, один раз за титул чемпионки мира WBA и дважды за титул временного чемпиона мира WBC. Однако все попытки взять пояс заканчивались для нее поражениями или ничьей.

Отметим, что турнир возглавит бой за звание претендента на титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между олимпийским чемпионом Евгением Тищенко и Табисо Мчуну. Для Мчуну этот бой станет еще и защитой пояса WBC Silver.