Фьюри допустил, что в следующем бою может подраться с Уайлдером вместо Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести трилогию с Деонтеем Уайлдером вместо поединка с Энтони Джошуа.

«Неужели я думаю, что буду драться с Джошуа в ближайшие десять минут? Черт возьми, нет. Думаю ли я, что рано или поздно бой все-таки состоится? Да, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Не собираюсь класть все яйца в одну корзину, иначе уйду в глубокую депрессию. Не буду говорить, что этот бой определенно состоится в мае, июне, августе, и так далее».

«В этом году у меня два боя, и мне наплевать, с кем подраться. Не списывайте пока Уайлдера со счетов. Кто знает, может, в следующий раз он будет драться со мной? У меня могла бы получиться неплохая трилогия с Уайлдером...За кулисами много чего происходит, и вы знаете, и Уайлдер может быть следующим. Кто знает?».

После долгожданного реванша между Фьюри и Уайлдером, в котором британец выиграл нокаутом, фанаты начали обсуждать потенциальный бой Фьюри с чемпионом WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Однако теперь, по всей видимости, этот бой состоится еще не скоро. ?