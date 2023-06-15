Жумагулов прокомментировал свой новый имидж

Боец UFC наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов рассказал о своей прическе, которую сделал два месяца назад, подчеркнув, что не планировал становиться похожим на британца Пэдди Пимблетта.

«На самом деле я не пытался подражать Пимблетту этой прической. Просто я долго нахожусь в Америке и тут попался такой барбер. Они стригут по-другому, а я оброс. Конечно, я это обернул в шутку», — цитирует Жумагулова MMA.Metaratings.ru.

В активе Жумагулова 14 побед и восемь поражений. В UFC он проиграл пять поединок из шести.