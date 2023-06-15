Международная ассоциация бокса дисквалифицировала на два года россиян Галямова и Загидова

Российские боксеры Артем Галямов и Надирхан Загидов дисквалифицированы на два года на основании информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщает ТАСС.

Срок дисквалификации обоих боксеров истечет 8 мая 2024 года. Результаты, достигнутые ими в период с 16 мая 2012 года по 8 мая 2022 года были аннулированы.

Галямов завершил карьеру шесть лет назад из-за усталости. В апреле 2012 года он стал победителем юношеского первенства России в весовой категории до 52 кг.

Загидов в 2012 году выиграл золото юношеского первенства России в весовой категории до 48 кг, в 2019 году перешел в смешанные единоборства.