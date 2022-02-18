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Сегодня, 00:38

Дуродола: «Собираюсь научить Исмаилова правильно боксировать»

Дуродола намерен научить Исмаилова правильно боксировать
Евгений Козинов
Корреспондент

Нигериец Оланреваджу Дуродола намерен научить своего соперника Магомеда Исмаилова, как правильно боксировать. Африканский боксер накануне прилетел в Москву.

«Я полностью готов, потому что это моя работа, бокс. Я знаю, что мой соперник — серьезный парень, но я все равно полностью готов к встрече с ним. Мое единственное сообщение, что это не ММА, а бокс. И я собираюсь его научить, как правильно боксировать. В пятницу покажем хороший бой», — приводит РЕН ТВ слова Дуродола.

Главным поединком турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 25 февраля, станет бой Магомеда Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по этой ссылке.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/940637-durodola-sobiraius-nauchit-ismailova-pravilno-boksirovat
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