«Я вернулся!» Тайсон показал мощную ударную тренировку
22:35
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал новое видео в Instagram. 53-летний американец показал подписчикам свою ударную тренировку.
«Все возможно, когда подходишь к делу с умом», — подписал видео Тайсон.
— Я вернулся! — сказал боксер в конце ролика.
Тайсон провел последний бой 11 июня 2005 года против ирландца Кевина Макбрайда, где уступил сопернику.
Ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд также заявил о желании вернуться в бокс.