«Я вернулся!» Тайсон показал мощную ударную тренировку

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал новое видео в Instagram. 53-летний американец показал подписчикам свою ударную тренировку.

«Все возможно, когда подходишь к делу с умом», — подписал видео Тайсон.

— Я вернулся! — сказал боксер в конце ролика.

Тайсон провел последний бой 11 июня 2005 года против ирландца Кевина Макбрайда, где уступил сопернику.

Ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд также заявил о желании вернуться в бокс.