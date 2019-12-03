WBC одобрил проведение реванша между Уайлдером и Фьюри

Поединок действующего чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Деонтея Уайлдера против британца Тайсона Фьюри одобрен WBC, сообщает официальный сайт организации. Предварительно, соперники встретятся 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

Первая встреча между боксерами завершилась ничьей. Бой проходил в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе. Такой результат позволил американскому боксеру сохранить титул чемпиона мира.

На счету 34-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом) и одна ничья. 31-летний Фьюри одержал 29 побед (20 — нокаутом) при одной ничье.