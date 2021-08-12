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Вильданову оказалось очень сложно подобрать перчатки на бой с Хлебниковым

20:00
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Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов (Большой Папа) рассказал о трудностях в подборе перчаток на бой против звезды силового экстрима Брюса Хлебникова.

«Вот эти Everlast, которые привезли, оказались малы, сейчас ждем, должны привезти более подходящие», — цитирует Вильданова РЕН ТВ.

12 августа в Москве состоялась церемония взвешивания накануне турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Разница между Вильдановым (185) и Хлебниковым (103) составила 82 кг.

В главном бою вечера встретятся экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Гильермо Джонс и российский боксер Виталий Кудухов.

Турнир пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве, начало — в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/868257-nakal-strastei-geroi-boitsovskogo-kluba-ren-tv-proveli-duel-vzgliadov

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Александр Кравченко все материалы автора

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