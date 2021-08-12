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Даниял Т-34: «Будет жалко нокаутировать Дацика рядом с его беременной женой. Выиграю по очкам»

19:35
Даниял Эльбаев. Фото Instagram
Даниял Эльбаев. Фото Instagram
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Боец ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 раскрыл план на бой против Вячеслава Дацика.

«Мысли — заходить и делать работу, — сказал Эльбаев «СЭ» после официального взвешивания перед боем. — Рядом с ним будет его беременная жена, и вот это вот меня чуть-чуть смущает. Нокаутировать его жалко будет, наверное. Я переживаю. Во мне есть все-таки человеческое из-за его жены, и чтобы она не переживала я, наверное, буду стараться по очкам выиграть, а не рубиться с ним, как обычно я делаю с другими. У меня была такая же ситуация с Максом Топором: я вышел после боя с ринга и увидел, как жена его над ним рыдает. Мне чуть-чуть не по себе стало, а в тот раз он (Вячеслав Дацик. — Прим.«СЭ») привел с собой беременную жену, которая вот-вот должна родить. Не могу допустить, чтобы она родила от стресса».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ушатаи?ка (@ushatayka_tm)

В конце июня Эльбаев дебютировал в Hardcore, за считанные секунды нокаутировав Макса Топора. Дацик в мае решением судей во второй раз победил Тайсона Дижона, которого он нокаутировал в феврале этого года.
Бой Дацик — Т-34 состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSewJBOj3uj/

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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