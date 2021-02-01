Вильданов назвал «животным» отца-садиста, который швырял детей об пол

Бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима и обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов отреагировал в Instagram на историю, которую произошла в Омске.

Широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором запечатлено избиение детей их же собственным отцом. 45-летний мужчина поочередно брал на руки 8-летнею дочь и 5-летнего сына и с силой швырял их лицом на пол.

«Сейчас видео посмотрел, где взрослый мужик бросает своих детей. Просто берет, поднимает и хреначит их об пол. Они головой ударяются, там такой страшный звук. Я посмотрел, у меня, честно, слезы на глазах наворачиваются, трясет от этого видео. Я посмотрел, что это Омск. Ребята из Омска, я надеюсь, что вы тоже это видео увидите. Я даже человеком назвать это животное не могу. Вы найдете его, и я, думаю, популярно объясните, что так обращаться с детьми не надо. Я надеюсь, что это безнаказанно не пройдет. У меня у самого двое детей. Я как это увидел... Было бы это в Челябинске, я бы сам эту тварь и мразь нашел и разорвал», — заявил Вильданов.

Отец-садист был задержан, информирует РЕН ТВ. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». Свой поступок задержанный объяснил «паникой» и «спортивным воспитанием».