Кокляев переживает за здоровье соперника Дацика

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев сказал, что опасается за здоровье камерунского боксера Тайсона Дижона, которому предстоит провести поединок по правилам бокса со знаменитым бойцом ММА Вячеславом Дациком.

«Слава Дацик уже не Рыжий Тарзан. Он превратился в русского Терминатора серии Т-1000, — цитирует «Рен-ТВ» Кокляева. — Это металлический здоровенный мужик, который просто движется вперед как танк и не делает шагов назад. Темнокожему бойцу будет очень тяжело. Я за него, мягко говоря, переживаю. У меня был спарринг со Славой. Слава это человек, который терпит и держит все удары. Чем его вырубить, я не знаю. Если взять какую-то большую дубину и то вряд ли, дубина, наверное, сломается. Африканскому спортсмену будет очень тяжело, я хочу сказать: «Тайсон, держись». А Славе хочу сказать: «Слава, сильно не бей».

Дацик и Дижон проведут поединок 20 февраля в Москве в рамках турнира «Короли ринга».