Уайт оценил удар Поветкина, которым был нокаутирован

Британский боксер Диллиан Уайт оценил удар россиянина Александра Поветкина, которым тот отправил его в нокаут.

Их поединок прошел 22 августа и закончился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 6 марта.

«Поветкин очень опытный, опасный соперник. Я думаю, он вероятно упражнялся наносить такой удар пару миллионов раз за свою жизнь, — цитирует Уайта World of Boxing Promotions. — И один раз он создал мне неприятности, удар прошел. Он молодец, отдаю ему должное. Никаких оправданий. Почему думают, что это лаки-панч, я скажу, что это был хороший удар, он попал в цель, вот и все. Я ждал бокового, он нанес апперкот, чего раньше не делал, вот и все».

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. У 32-летнего Уайта 29 боев, из которых 27 (18 нокаутом) побед и 2 поражения.