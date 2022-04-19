Вердум передумал завершать карьеру и просит бой на 24 июня

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум (24-9) планирует провести бой в Professional Fighters League 24 июня. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в Twitter.

«После того как Вердум заявил о готовности завершить карьеру бойца, бразилец решил продолжить карьеру в Professional Fighters League. Вердум хочет подраться 24 июня. Это подтвердил его менеджер Али Абдель-Азиз», — написал Бретт Окамото в Twitter.

В марте бразильский боец подчеркнул, что больше не готов драться по правилам ММА, однако добавил, что готов рассмотреть предложения провести поединок по правилам бокса.

Вердум в предыдущем поединке дрался с Ренаном Феррейрой (8-2) 6 мая 2021 года на PFL 3: 2021 Regular Season. Поединок был признан несостоявшимся, так как рефери боя пропустил момент, когда Феррейра постучал бразильца по плечу во время удушающего приема, сигнализируя о сдаче. После этого Феррейра отправил Вердума в нокаут.