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Сегодня, 12:27

Амира Хана ограбили под дулом пистолета

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан сообщил, что во время прогулки вместе со своей женой Фарьял Махдум в восточном Лондоне к нему подбежали двое вооруженных людей и потребовали часы под дулом пистолета.

«Только что у меня отобрали часы под дулом пистолета, — написал Хан в Twitter. — Мы переходили дорогу, и хорошо, что жена шла позади меня. Ко мне подбежали двое и потребовали отдать им часы, направив пушку прямо мне в лицо. Слава Богу, что сейчас мы в безопасности».

Ранее Хан утверждал, что думает воспользоваться своим правом на матч-реванш с экс-чемпионом мира Келлом Бруком, который 19 февраля одержал уверенную победу над Ханом.

Амир Хан
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