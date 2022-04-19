Амира Хана ограбили под дулом пистолета

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан сообщил, что во время прогулки вместе со своей женой Фарьял Махдум в восточном Лондоне к нему подбежали двое вооруженных людей и потребовали часы под дулом пистолета.

«Только что у меня отобрали часы под дулом пистолета, — написал Хан в Twitter. — Мы переходили дорогу, и хорошо, что жена шла позади меня. Ко мне подбежали двое и потребовали отдать им часы, направив пушку прямо мне в лицо. Слава Богу, что сейчас мы в безопасности».

Ранее Хан утверждал, что думает воспользоваться своим правом на матч-реванш с экс-чемпионом мира Келлом Бруком, который 19 февраля одержал уверенную победу над Ханом.