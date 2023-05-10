Василий Ломаченко: «Раньше я хотел захватить мир, внутри меня было большое эго»

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) заявил, что сделает все возможное, чтобы победить абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).

«Я ложусь спать с этой мечтой [побить Хейни и стать абсолютным чемпионом мира], я просыпаюсь с этой мечтой, — сказал Ломаченко Top Rank Boxing. — Я потерял три пояса [в бою с Теофимо Лопесом], но выиграл гораздо больше. Сейчас я это понимаю.

Раньше я был человеком, который хотел захватить мир. Внутри меня было очень большое эго. Многие люди этого не видели, но после того поражения [Лопесу] я начал видеть себя, и я начал меняться.

После поражения от Лопеса я мог бы спуститься вниз, но я не могу, потому что проиграл в легком весе. Мне нужно продолжать выступать в легком весе, чтобы следовать своей цели. Я не могу это изменить. В противном случае это будет означать, что я слаб. У меня все еще есть скорость, сила, физическая форма».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.