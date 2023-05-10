Девин Хейни: «Хочу побить Ломаченко. Хочу отправить его на покой»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) уверен в своей победе над экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2).

«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы подраться с ним, с тех пор как мне было 20 лет, — сказал Хейни Top Rank Boxing. — Так что мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на покой.

Лома никогда не был аутсайдером. В этот раз он дерется с чемпионом, и он дерется с более крупным, сильным, быстрым, молодым парнем. Все складывается против него».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.