Валуев сообщил об абсолютном прекращении общения с Виталием Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» рассказал, что полностью утратил связь со знаменитым боксером, а сейчас мэром Киева Виталием Кличко.

— Вы поддерживали личное общение с Виталием Кличко с тех пор (как в 2010 году сорвался их бой)?

— Очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу в общем: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора. Потому что куда бы нас судьба не забрасывала, мир спорта все равно людей объединяет. А вы прекрасно знаете, как накручивают у них и у нас. До ситуации с коронавирусом Украина была темой номер один у нас. Я ждал, когда они уже слезут с этого коня, но они не слезали пока не случилась история с пандемией. А сейчас вы вообще не услышите ни слова об Украине. Это лишний раз доказывает, насколько цикличны предпочтения у СМИ, сегодня такая информация подается, завтра другая. Потом еще что-нибудь вытащат на белый свет, и Соловьев или еще кто-нибудь будет это обсуждать на центральном канале. Поэтому люди не зря говорят, что хотят в этот телевизор только плевать. Потому что я там слышу, переключая с одного канала на другой, а там только эти политические ток-шоу, которые всем уже порядком надоели. (Михаил Потапов)

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