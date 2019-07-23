Валуев – о смерти Дадашева: "Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс"

Депутат Государственной думы и бывший боксер-профессионал Николай Валуев​ прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева, который сегодня скончался после травмы головы, полученной в поединке с Субриэлем Матиасом. 28-летнего спортсмена доставили в больницу с отеком мозга в прошлую субботу.

- Жаль парня. Не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом,мир и память! - написал Валуев в своем Instagram.

Дадашев скончался в США во вторник. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

Максим Дадашев умер из-за травмы, полученной во время боя

Видео последнего боя Дадашева. В нем он получил смертельную травму