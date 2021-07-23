Валлиш после боя с Гассиевым признался, что любит Москву
01:45
Немецкий боксер Михаэль Валлиш признался, что любит Москву. РЕН-ТВ опубликовал на своем сайте видео из раздевалки немца после поражения от россиянина Мурата Гассиева. Поединок прошел на волейбольной арене «Динамо».
«Я люблю тебя, Москва», — сказал Валлиш.
Бой завершился в конце четвертого раунда техническим нокаутом. Гассиев завоевал чемпионский пояс WBA Asia в супертяжелом весе.
27-летний россиянин теперь имеет 28 побед (21 КО) и 1 поражение, 35-летний немец — 22 победы (15 КО) и 5 поражений.
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