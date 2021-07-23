Гассиев прокомментировал победу над Валлишем

Россиянин Мурат Гассиев поделился мыслями о бое с немцем Михаэлем Валлишем.

«Сегодня был реальный супертяжеловес — большой, тяжелый, с длинными руками, больших габаритов. Потихонечку двигаемся в правильном направлении, — сказал Гассиев журналистам после победы. — Спасибо [промоутеру] Владимиру Хрюнову и всем людям, которые были причастны к этому бою. Спасибо за возможность вспомнить как боксировать, постепенно возвращаться в ринг».

Гассиев победил соперника техническим нокаутом в 4-м раунде. Это был второй бой для россиянина в супертяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение.