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Гассиев прокомментировал победу над Валлишем

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Мурат Гассиев перед боем с Михаэлем Валлишем. Фото Twitter
Мурат Гассиев перед боем с Михаэлем Валлишем. Фото Twitter
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Россиянин Мурат Гассиев поделился мыслями о бое с немцем Михаэлем Валлишем.

«Сегодня был реальный супертяжеловес — большой, тяжелый, с длинными руками, больших габаритов. Потихонечку двигаемся в правильном направлении, — сказал Гассиев журналистам после победы. — Спасибо [промоутеру] Владимиру Хрюнову и всем людям, которые были причастны к этому бою. Спасибо за возможность вспомнить как боксировать, постепенно возвращаться в ринг».

Гассиев победил соперника техническим нокаутом в 4-м раунде. Это был второй бой для россиянина в супертяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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