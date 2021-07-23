Алояну понравился бой с Мчаньей
01:31
Российский боксер Миша Алоян после победы над танзанийцем Йоханой Мчаньей отметил, что бой получился непростым. Он одержал победу единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс.
«Бой видно, что непростой был. Соперник готовился, настраивался, хотел победить. Что было приятно, когда боксер хочет победить и не отдает бой. Это заставляет меня еще больше работать. Поэтому бой получился, я думаю, ну не то чтобы красивый, но хороший бой.
Действительно хороший боксер. С таймингом, справа хорошо бьет. Большой молодец, приятно боксировать с такими бойцами», — приводит РЕН ТВ слова Алояна.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/860614-boi-byl-neprostoi-aloian-o-pobede-nad-mchanei
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