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Алояну понравился бой с Мчаньей

01:31

Российский боксер Миша Алоян после победы над танзанийцем Йоханой Мчаньей отметил, что бой получился непростым. Он одержал победу единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс.

«Бой видно, что непростой был. Соперник готовился, настраивался, хотел победить. Что было приятно, когда боксер хочет победить и не отдает бой. Это заставляет меня еще больше работать. Поэтому бой получился, я думаю, ну не то чтобы красивый, но хороший бой.

Действительно хороший боксер. С таймингом, справа хорошо бьет. Большой молодец, приятно боксировать с такими бойцами», — приводит РЕН ТВ слова Алояна.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/860614-boi-byl-neprostoi-aloian-o-pobede-nad-mchanei

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Евгений Козинов все материалы автора

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