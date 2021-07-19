Немецкий боксер Михаэль Валлиш заявил, что чувствует себя как дома перед боем с Муратом Гассиевым.

«Здравствуйте, Москва. Как дела? Я чувствую себя как дома. Моя мама родилась в Москве. Рад находиться в России», — сказал Валлиш на пресс-конференции перед поединком.

«Родители переехали в Германию перед моим рождением. Поэтому я уже родился в Германии. Я был вынужден расти в немецкой семье в связи с семейными обстоятельствами».

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.