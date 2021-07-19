Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Валлиш — о бое с Гассиевым в Москве: «Чувствую себя как дома»

14:24
Немецкий боксер Михаэль Валлиш. Фото Instagram
Немецкий боксер Михаэль Валлиш. Фото Instagram

Немецкий боксер Михаэль Валлиш заявил, что чувствует себя как дома перед боем с Муратом Гассиевым.

«Здравствуйте, Москва. Как дела? Я чувствую себя как дома. Моя мама родилась в Москве. Рад находиться в России», — сказал Валлиш на пресс-конференции перед поединком.

«Родители переехали в Германию перед моим рождением. Поэтому я уже родился в Германии. Я был вынужден расти в немецкой семье в связи с семейными обстоятельствами».

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.

Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Бой с Александром Емельяненко ниже моего достоинства. А Тони Джонсон — чертила вонючая». Огонь от русского тяжеловеса
Теряем одного олимпийца за другим. Наша заявка сокращается
В матче первенства Нижегородской области игроки решили разыграть пенальти: что из этого вышло. Видео
«Мы обмазались грязью и пошли просить милостыню...» Как Генри Сехудо еще в семь лет понял, что он особенный
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд