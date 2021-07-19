Валлиш — о бое с Гассиевым в Москве: «Чувствую себя как дома»
14:24
Немецкий боксер Михаэль Валлиш заявил, что чувствует себя как дома перед боем с Муратом Гассиевым.
«Здравствуйте, Москва. Как дела? Я чувствую себя как дома. Моя мама родилась в Москве. Рад находиться в России», — сказал Валлиш на пресс-конференции перед поединком.
«Родители переехали в Германию перед моим рождением. Поэтому я уже родился в Германии. Я был вынужден расти в немецкой семье в связи с семейными обстоятельствами».
Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.
Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
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