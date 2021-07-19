Гассиев — о бое с Валлишем: «Постараюсь победить досрочно»
14:28
Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя против немца Михаэля Валлиша.
«Никогда не думал о том, как закончится бой. Если будет возможность завершить бой досрочно, то я, конечно же, воспользуюсь. Если продлится всю дистанцию, то покажу красивый бокс», — сказал Гассиев на пресс-конференции.
Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.
Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
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