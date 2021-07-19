Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя против немца Михаэля Валлиша.

«Никогда не думал о том, как закончится бой. Если будет возможность завершить бой досрочно, то я, конечно же, воспользуюсь. Если продлится всю дистанцию, то покажу красивый бокс», — сказал Гассиев на пресс-конференции.

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.