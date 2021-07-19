Немецкий боксер Валлиш рассказал, что его мать родом из России

Немецкий боксер Михаэль Валлиш признался, что его мать родилась в России, но переехала в Германию из-за финансовых трудностей.

«Здравствуйте, Москва! Меня зовут Михаэль Валлиш. Я чувствую себя очень хорошо. У меня мама родилась здесь, в Москве. Я чувствую себя дома», — цитирует Валлиша сайт РЕН ТВ.

22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.