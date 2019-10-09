Усик вызвал на бой Уайлдера?

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера?.

Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником в итге стал американец Чазз Уизерспун.

— Сегодня я вызываю на бой Деонтея Уайлдера. Я готов драться с Уайлдером в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес в мире, — цитирует Усика Boxing Hype.