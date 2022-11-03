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Сегодня, 11:25

Усик рассказал, когда хочет подраться с Фьюри: «Во время Великого поста я не дерусь»

Давид Хачатрян
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Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) сообщил, что он готов выйти на ринг с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) в начале февраля или марта.

«Прямо сейчас моя команда жаждет переговоров с Тайсоном Фьюри. Он непредсказуемый человек, поэтому мы не можем гарантировать, когда состоится бой, — приводит слова Усика DAZN. — Я хочу провести бой в начале февраля или начале марта. Например, 4 марта, потому что я православный христианин. Во время Великого поста перед Пасхой я не дерусь, поэтому поединок должен состояться до или после поста. Я хочу драться с Фьюри за четвертый пояс. До тех пор я ни с кем не хочу выходить на ринг».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания). Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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