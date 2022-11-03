Бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса согласован

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6) подтвердил, что супербой между непобежденным 23-летним легковесом, бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-0) и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (27-0) согласован, однако нужно решить вопрос с вещателями.

«Промоутеры сделали свое дело, — приводит слова Де Ла Хойи iD Boxing. — Теперь дело за вещателями. Showtime и DAZN — это платформы для фанатов бокса. Давайте сделаем это».

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.