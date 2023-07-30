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Украинский боксер Усик заявил, что завершит карьеру в течении трех лет

Виталий Косик
Корреспондент
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что собирается завершить профессиональную карьеру в течении трех лет.

«Я не знаю, сколько еще буду драться, пока бог дает мне силы, но давайте будем реалистами. Думаю, года два-три. Нельзя заработать все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, мальчики растут и теперь им надо дать то, что они должны получить от отца. Что меня мотивирует сегодня? Моя жена, когда звонит и говорит, как сильно любит меня», — приводит слова Усика «РИА Новости» со ссылкой на Przeglаd Sportowy.

Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. На счету украинца 20 побед в 20 поединках в профессиональном боксе, 13 из них нокаутом.

26 августа Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа во Вроцлаве (Польша). 20 августа 2022-го в Джидде (Саудовская Аравия) Усик в прошлом бою победил британца Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115).

Источник: РИА Новости
Бокс
Александр Усик
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