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Поединок Бетербиева и Смита перенесен из-за болезни россиянина

Виталий Косик
Корреспондент
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Артур Бетербиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поединок между российским боксером Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом перенесен, сообщает Top Rank.

Поединок был запланирован на 19 августа, бой должен был пройти в Квебеке.

«Защита титулов Бетербиева против Каллума Смита, запланированная на 19 августа, перенесена из-за инфекции кости челюсти Артура. Новая дата боя будет объявлена в скором времени», — сообщает организация.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).

Бокс
Артур Бетербиев
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