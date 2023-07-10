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Сегодня, 17:34

Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед боем в Польше

Руслан Минаев
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа.
Фото Скриншот видеоролика

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели первую дуэль взглядов. Стердаун состоялся после пресс-конференции с участием спортсменов.

Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
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