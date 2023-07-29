Боксер Кудряшов поделился прогнозом на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, чего ждет от предстоящего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На турнире пройдет поединок между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном, а также бой Вячеслава Дацика и Оли Томпсона.

«Олег Николаевич всегда выкладывает видео с тем, как надо, но сейчас будет возможность показать это в настоящем бою. Джефф Монсон, в принципе, все время дерется, несмотря на то что человек уже в возрасте. Здесь нет явного претендента на победу. Здесь, конечно, здоровье, как говорится, не купишь. Оба — легенды, и хочется увидеть, на что же они способны.

Томпсон неплохо сохранился, хотя тоже в возрасте, и человек, который тоже может ударить. Но Дацик — это прессинг. Дацик — это, как он говорит, «колхозный стиль», и с этим будет трудно справиться. Плюс крепкая голова. Все, что будет делать Славик — это брать голову и кидать свои «колхозки», и я думаю, что здесь они сработают. Потому что Оли Томпсон не такой искушенный боксер, чтобы ловить навстречу удар и так далее, бить снизу. Поэтому склоняюсь к победе Дацика... Славику нужно быть собой. И, делая прогнозы, я исхожу из того, что вижу и понимаю, что Славик другим уже не будет», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 18 августа в Москве.