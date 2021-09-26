Украинские любители бокса и журналисты массово благодарят в социальных сетях российский телеканал РЕН ТВ, который показывал бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа бесплатно в прямом эфире.

Украинские телевизионщики и спортивные чиновники не смогли предоставить прямую трансляцию поединка. Единственный сервис, который должен был платно показывать это спортивное событие, не справился с нагрузкой и его серверы легли.

«Отдельное спасибо РЕН ТВ за трансляцию и искреннюю поддержку украинца!» — говорится в сообщении украинского портала «Вести».

«Единственный украинский сервис, который платно (!) показывал бой, это Мегого. Самое прекрасное, что сервера Мегого легли сразу и многие не смогли посмотреть бой. Единственный вариант просмотра был российский телеканал РЕН ТВ. Позорище», — отмечает Telegram-канал «Архивариус in Украина Сейчас: чат».

«Я по РЕН ТВ смотрел, спасибо большое России за это. Абсолютно бесплатно без всяких регистраций и подписок», — рассказал интернет-пользователь.

Напомним, Усик победил Джошуа на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинского боксера, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.