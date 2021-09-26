Тренер Гассиева назвал Усика великим: «Такие быстрые ноги были лишь у Али, Холифилда и еще нескольких человек»

Тренер российского супертяжеловеса Мурата Гассиева — Виталий Сланов — в интервью «СЭ» рассказал, что Александр Усик в бою с Энтони Джошуа удивил его своим риском. Украинец победил британца единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO.

«Я ожидал, что бой будет более конкурентным, — сказал Сланов. — При этом я был уверен, что по очкам Джошуа этот бой не выиграет. Все же класс Усика выше. У него очень быстрые ноги. Такие быстрые ноги за всю историю супертяжелого веса были у единиц — у Мохаммеда Али, Эвандера Холифилда, еще нескольких человек. И Джошуа, при всем своем уровне, на ногах Усику уступал — в подвижности, в чувстве дистанции. Усик доказал, что он — великий боксер.

Чем Усик удивил? Я не ожидал, что он будет так рисковать. Думал, что он будет более осмотрительным. А он, выигрывая бой, все равно рисковал, добавлял. Посмотрите, какой спурт он сделал в последнем раунде — на последних секундах! Он выигрывал, мог не рисковать, но пошел ва-банк, пошел добивать. Там же можно было и пропустить — Джошуа мощный, жесткий боец. Так что Усик — красавчик. Еще раз скажу: Александр доказал, что он — великий боец.

Моментами Джошуа казался совсем беспомощным. Одно дело пропустить от Руиса и упасть — в супертяжелом весе любой упасть может. А тут... Такого уровня деклассирования я, конечно, не ожидал".