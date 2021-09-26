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Усик записал видеообращение к фанатам и хейтерам на русском языке

13:50
Александр Усик. Фото Instagram
Александр Усик. Фото Instagram

Украинский боксер Александр Усик после своей победы в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO обратился к болельщикам на русском языке с пожеланиями добра.

«Я очень вас всех люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра», — сказал Усик в видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, Усик победил Джошуа на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинского боксера, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.

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Роман Шишов все материалы автора

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