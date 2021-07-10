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Третий бой между Уайлдером и Фьюри официально перенесен

12:29
Тайсон Фьюри. Фото Getty Images
Тайсон Фьюри. Фото Getty Images
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Третий бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером перенесен, сообщает WBC.

Ранее стало известно, что 32-летний британец заразился коронавирусом.

Трилогия Уайлдер — Фьюри была запланирована на 24 июля. В декабре 2018 года их первый бой завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

У 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничья.

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Сергей Разин все материалы автора

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