Александр Лебзяк: «У Гассиева хорошая техника, тактическое мастерство»
Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк высказался о шансах россиянина Мурата Гассиева в титульном бою с немцем Майклом Валлишем за пояс чемпиона по версии WBA ASIA в супертяжелом весе.
Поединок Гассиев — Валлиш пройдет 22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
«Мы все болеем, переживаем. У него хороший тренерский штаб. Думаю, подготовился хорошо. У него хорошая техника, тактическое мастерство.
Думаю, первые раунды Мурат посмотрит и определит слабые стороны соперника", — приводит слова Лебзяка РЕН ТВ.
Телеканал РЕН ТВ покажет прямую трансляцию боя Гассиев — Валлиш.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/855975-zasluzhennyi-trener-rossii-o-gassieve-u-nego-khoroshie-tekhnika-i-taktika
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