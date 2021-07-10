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Александр Лебзяк: «У Гассиева хорошая техника, тактическое мастерство»

09:51
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Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк высказался о шансах россиянина Мурата Гассиева в титульном бою с немцем Майклом Валлишем за пояс чемпиона по версии WBA ASIA в супертяжелом весе.

Поединок Гассиев — Валлиш пройдет 22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

«Мы все болеем, переживаем. У него хороший тренерский штаб. Думаю, подготовился хорошо. У него хорошая техника, тактическое мастерство.

Думаю, первые раунды Мурат посмотрит и определит слабые стороны соперника", — приводит слова Лебзяка РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ покажет прямую трансляцию боя Гассиев — Валлиш.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/855975-zasluzhennyi-trener-rossii-o-gassieve-u-nego-khoroshie-tekhnika-i-taktika

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