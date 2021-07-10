В Федерации бокса России оценили возможность реванша Гассиева и Усика

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев высказался о перспективах российского боксера Мурата Гассиева.

«Мы все ждем, когда Мурат вернет себе пояса чемпиона мира. Думаю, что с каждым его боем он все ближе к этому возвращению, — отметил Кирилл Щекутьев в интервью РЕН ТВ. — Весь мир ждет реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в супертяжелом весе. Поэтому, я думаю, что к тому моменту, когда Мурат будет на стадии завоевания одного пояса, а Усик будет владеть другим, бой случится».

Сейчас же Гассиев сосредоточен на предстоящем поединке против Майкла Валлиша. Бой за пояс чемпиона по версии WBA ASIA в супертяжелом весе состоится 22 июля.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем до перерыва поединке Гассиева, состоявшемся 21 июля 2018 года, его противником был Александр Усик. Тогда Гассиев проиграл бой единогласным решением судей.